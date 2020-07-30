為台灣民主鋪路 已故前總統李登輝生前心繫「國家正常化」、「改革」、擺脫「一個中國」

已故前總統李登輝（中白衣者）出身新北市三芝區，他擔任公職後常回祖厝「源興居」探望鄉親，於總統任內，每年春節大年初一也都會回故鄉發放紅包。 ... 已故前總統李登輝（中白衣者）出身新北市三芝區，他擔任公職後常回祖厝「源興居」探望鄉親，於總統任內，每年春節大年初一也都會回故鄉發放紅包。 （新北市政府提供） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）擔任中華民國第7、8、9任總統的李登輝前總統，於今（30）日晚間與世長辭，蔡英文總統稍後發表聲明，盛讚李前總統在台灣民主歷程上的貢獻無可取代，他的離世是國家的莫大損失。

總統府聲明羅列李前總統生前對台灣民主發展的主要貢獻，1988年李前總統繼任總統後，即終止動員戡亂、廢除臨時條款，也啟動修憲，推動國會全面改選、總統直接民選，逐步合理化政府體制，並在1996年當選為我國第一位民選總統。在李前總統的任內，台灣結束了威權體制、邁向民主轉型，開創今日民主政治的基礎格局，終成為亞洲民主典範、傲然立世。李前總統也因此受國際媒體譽為「民主先生」。

今年初慶祝98歲生日的前總統李登輝，1923年日治時期台北三芝出生，擁有一日本名字「岩里政男」，日治時間赴京都帝國大學農學部攻讀學士學位，戰後於台灣大學農經系就讀，畢業後更赴美國深造，分別於愛荷華州立大學及康乃爾大學取得農經碩博士學位。畢業後返台任教，獲聘台大教授，之後獲推薦以農經專家身份在蔣經國身邊任幕僚，李登輝在蔣的鼓勵下加入國民黨後，隔年就以政務委員入閣，成為當時中華民國最年輕的閣員。

深獲蔣經國賞識的李登輝，1978年更獲派為台北市長、1981年台灣省政府主席、1984年任副總統。1988年蔣經國逝世後，李登輝以副總統身份繼任總統，1996年成為中華民國歷史上首位公民直選的國家元首，不斷推動民主改革及修憲。

對於憲改及國家認同議題，李登輝高瞻遠矚、思想前進。李登輝2016年在一場公開演講中直言，現在的憲法是中國法統框架的憲法，台灣不屬於中國，台灣的中華民國與中華人民共和國都是個別的存在，而「九二共識」是謊言，不應被拿來約束台灣的發展。李登輝思想前進，他當時就呼籲新時代的台灣人應該透過釐清歷史的真相，超越過去的恩怨，追求國家正常化，制定符合現狀的憲法，才是未來的重點。

李登輝早已看出中國的野心，四年前當八成國人希望與中國的關係「維持現狀」時，李登輝就像先知一般、語重心長地說，台灣民主制度的存亡，是大家要共同努力的責任，追求一個正常化的民主國家，擺脫「一個中國」、「中國法統」框架約束，已經實質獨立的台灣，要繼續以「台灣」之名而存在，「現在不做改革，就會被中國改變現狀」。

2015年，李登輝說，他「可以再為台灣做事貢獻的時間大概只剩下5年」，他會將最後人生奉獻給台灣續推民主改革。

2016年時任台北市長的柯文哲就說，李登輝讓台灣走上一條無法回頭的民主之路，年輕人的「天然獨」就是其效應，留下深遠政治影響。

數十年來台灣一直遭中共在國際上打壓，過去國際社會也傾向兩岸維持現狀不要宣布獨立，李登輝在這樣的國際現實及結構下早已找到出路，支持建立「台灣主體意識」，抵抗中共以民族主義及經濟利益洗腦台灣人，為未來的政府下了藥方。