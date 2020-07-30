「台灣民主先生」前總統李登輝晚間辭世　享壽98歲

【最後更新 7月30日 21時30分】

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台北榮民總醫院今（30）日晚間宣布，前總統李登輝因敗血性休克及多重器官衰竭，於晚間7時24分與世長辭，享耆壽98歲。

北榮晚間召開記者會表示，由於李前總統高齡98歲，本身又合併多重慢性疾病，體抗力弱，在他此次住院的174天當中，有反覆的感染，最後因為敗血性休克及多重器官衰竭，雖然經過醫療團隊全力救治，仍無法挽回，於7月30日19時24分與世長辭。

北榮接受媒體提問時表示，李前總統自7月23號病情惡化後，大部分時間都是處在昏迷狀態，但並沒有很痛苦的現象；最後李前總統拔除呼吸器後，自然逝去，當時包括妻子曾文惠、兩位女兒等家人都在一旁陪伴。

綜合媒體報導，李前總統自2月住院以來一直收治於該院中正樓22樓總統病房，病逝後大體移往太平間暫存；北榮也將設置臨時追思場所。不過北榮則表示，後續應是由總統府處理，目前尚未有相關資訊。

總統府隨後透過聲明表示，總統蔡英文聽聞李前總統逝世的訊息後表達最深的哀悼與不捨，也期望家屬節哀。蔡總統也指示總統府及相關部門全力協助家屬辦理治喪事宜，務使治喪儀典哀榮隆重。

總統府秘書長蘇嘉全表示，蔡總統認為李前總統在台灣民主歷程上的貢獻無可取代，他的離世是國家的莫大損失。

蘇嘉全提及，在歷史的關鍵點，感謝李前總統選擇民主、選擇台灣，並以堅毅的領袖精神，引領國家走出威權幽谷，走向台灣本位與人民優先的道路；他是大家永遠的「阿輝伯」，相信台灣人民將永恆懷念他的貢獻。

而關於李前總統治喪相關事宜，總統府發言人丁允恭隨後說明，依照往例會由總統明令治喪大員，總統府也將召開治喪大員會議，並成立工作 小組，在尊重家屬的意願、符合慣例體制，以及卸任元首身份的原則下， 妥善辦理李前總統身後事宜。

丁允恭指出，明（31）日上午蘇嘉全將在召開治喪工作會 議後，進一步對外說明。

李前總統於2月8日因在家中進食牛奶不慎嗆到並咳嗽不止，後送至北榮就醫，檢查後發現有吸入性肺炎及心臟衰竭現象，至今已住院將近半年。

本週傳出李前總統病逝消息，北榮在週三（29） 日出面澄清表示，李前總統身體狀況雖不理想，卻不到外界傳聞程度，仍在醫院治療中。

同日上午，總統蔡英文、副總統賴清德，以及行政院長蘇貞昌也分別赴北榮探視李前總統。總統府隨後表示，蔡總統、賴副總統及蘇貞昌在上午9時30分於北榮探視李前總統，向李前總統的家屬表達關懷，並聽取李前總統醫療團隊的簡報，探視於10時10分結束。

李前總統今日再傳病危，綜合媒體稍早指出，李前總統高齡94歲的妻子曾文惠繼昨日後今日中午再度赴北榮探視，一待便是數小時，原是伴李前總統走完最後一程。

李前總統於1923年出生於新北市三芝，曾赴日本京都帝國大學攻讀，並在1968年取得美國康乃爾大學（Cornell University）農業經濟學博士。

李前總統於1984年當選副總統，並在前總統蔣經國於1988年1月去世後繼任總統，1990年經國民大會選舉為第八任總統後，李前總統便推動總統直選，並當選1996年第九任總統，成為台灣首位民選總統。

李前總統歷年共擔任12年總統，任內大力推動台灣民主化，包括終止動員戡亂時期臨時條款，也啟動修憲，推動國會全面改選與總統直接民選等，也因此曾被美國《時代》（TIME）雜誌等外媒譽為「台灣民主先生」（Mr. Democracy）。