賴幸媛曝兩岸溝通秘道　台灣陸委會：涉國家機密保護

前陸委會主委賴幸媛日前透露兩岸曾有秘密溝通管道。陸委會今天表示，公務員有絕對保守政府機關機密義務，退職亦同。若違反相關義務，恐涉及國家機密保護法、刑法等相關規定。

前大陸委員會主任委員賴幸媛日前接受媒體專訪，提到當年透過前陸委會副主委劉德勳、國台辦副主任鄭立中，與時任中國國務院台灣事務辦公室主任王毅建立起兩岸溝通的「秘密管道」，並透過該管道進行「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）的溝通。

大陸委員會今天下午舉行例行記者會，媒體就上述披露進行提問。發言人邱垂正強調，行政部門洽簽兩岸協議的過程，都應該依法處理並接受國會監督，不應有神秘或秘密的溝通管道與黑箱作業，尤其兩岸協商事務涉及國家機密與安全，須依照國家機密保護法及兩岸條例相關規定處理。

邱垂正指出，國家機密保護法第32至34條都有相關規定，對於行政部門洽簽兩岸協議的過程，陸委會認為都該依法處理。他並表示，對於當事人的說法，「目前的陸委會無從說明」。

媒體也問到，前陸委會主委賴幸媛辦公室主任施威全出版的「協商總在晚餐後：賴幸媛與王毅的秘密管道」是否涉及相關情事。邱垂正表示，陸委會無法說明過去發生什麼事，但提醒有相關法規存在，至於書能不能出版，台灣是「出版自由的國家，但你要負責任」。

另外，媒體詢及中國大陸官方主辦的「海峽論壇」因疫情緣故，可能轉而以視訊方式舉辦。邱垂正回應，截至目前為止尚未獲得「海峽論壇」的實質舉辦方式，但若「海峽論壇」沒有改變統戰本質，陸委會要提醒民眾及團體，不要輕易參與相關活動。

邱垂正指出，相關法規政策禁止個人和團體以任何形式，參加消滅中華民國、涉及「一國兩制」台灣方案，或與中共民主協商等迎合中共統戰的活動。

他說，政府要提醒民眾，從事相關交流活動，要注意兩岸條例相關規範及社會觀感，不得違法與中共簽署協議、備忘錄等文書，且未經主管機關許可，不得進行違法合作行為或締結盟約，如涉及違法情事，主管機關將依法處理。