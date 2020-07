美參議員致函貿易代表　促美國與台灣洽簽貿易協議

(台灣英文新聞/政治組 台北報導)美國參議員賈德納昨(29)日致函美國貿易代表萊特海澤,呼籲美國政府應即刻與台灣針對雙邊貿易協定展開協商。

美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納(Cory Gardner)昨日受邀出席美台商業協會(US-Taiwan Business Council)主辦的線上會談,並在會中透露他已致函萊特海澤(Robert Lighthizer),呼籲他「立即針對美國與台灣雙邊貿易協定(BTA)展開有意義的磋商。」

根據隨後公布的信函,賈德納提及台美經貿關係持續成長,且在美國國會中享有跨黨派的支持,在2018年,台灣是美國第12大貿易夥伴,雙方進出口貿易總值達美金954億元(約新台幣2兆8,371億元),同時,台灣在2019年是美國第15大投資來源國,台灣在美企業及美國在台企業共提供了超過10萬個工作機會。

賈德納也引述總統蔡英文去年在美國在台商會(American Chamber of Commerce in Taipei)活動上表達台灣對與美國洽簽雙邊貿易協定的意願,「一份高品質的雙邊貿易協定不僅會強化我們兩國的交往,也將在印太地區立下一個以規則為依歸的貿易秩序的先例。」

賈德納指出,遺憾的是,儘管近來台美間的友好關係已提供雙方洽簽雙邊貿易協定的良好基礎,相關協商卻始終沒有實質進展;賈德納也表示他期待與萊特海澤共同合作,讓台美雙邊貿易協定在國會本會期成真;目前116屆美國國會任期計於2021年1月3日結束。

對此,外交部發言人歐江安今(30)日午間表示,外交部感謝賈德納就台美洽簽雙邊貿易協定一事再度為我國執言;賈德納主席為我國在美國國會的長期堅定友人,持續以具體行動對各項有關台灣的議題鼎力相助。

歐江安指出,外交部及我國駐美代表處將持續在台北及華府就洽簽台美雙邊貿易協定一事進洽美方,並爭取更多美國國會友人支持,期盼早日促成雙方就台美雙邊貿易協定展開對話。

Today, @SenCoryGardner sent a letter to USTR Lighthizer, urging him to immediately initiate meaningful negotiations between the U.S. and Taiwan on a comprehensive Bilateral Trade Agreement. Live discussion with Senator Gardner on a BTA:https://t.co/EkOVqPrVYS pic.twitter.com/2vXAHFdBhz