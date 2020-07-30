Home Hotel信義 推父親節Buffet饗宴

Home Hotel信義歡慶父親節， 首度在8/8(六)中午推出『海陸饗宴‧爸氣登場』，Buffet饗宴，午餐限定僅此一場!驚喜贈送父親每人一份-『半隻法式奶油白醬焗烤龍蝦』，需於8/4前事先預訂，成人每位NT$1088+10% ,兒童6-11歲半價NT$544+10%。7/31前預訂享早鳥優惠價每位NT$888+10%,兒童半價;使用紙本振興劵再加碼優惠:四位成人同行一人免費(不限振興券使用金額)。而在氣氛輕鬆的三樓Marsalis Home Taipei享用豐盛的父親節午餐Buffet饗宴是一大享受，讓爸爸們滿足味蕾吃得開懷!

8/8中午『海陸饗宴‧爸氣登場』Buffet饗宴 7/31前享早鳥優惠價

首度在父親節重磅推出的『海陸饗宴‧爸氣登場』Buffet饗宴，提供多項餐飲優惠。8/8(六)中午邀請爸爸共享焗烤龍蝦，驚喜贈送父親每人一份-『半隻法式奶油白醬焗烤龍蝦』，需於8/4前事先預訂，成人每位NT$1088+10% ,兒童6-11歲半價NT$544+10%。7/31前預訂享早鳥優惠價每位NT$888+10%,兒童半價;使用紙本振興劵再加碼優惠:四位成人同行一人免費(不限振興券使用金額)。主廚特製『法式奶油白醬焗烤龍蝦』選用進口龍蝦，以帕瑪森起士、切達起士加入鮮奶油烹調，並佐以荳蔻粉提味，濃郁的口感就好比對爸爸的感情一般。Buffet餐檯各式精緻前菜冷菜區-煙燻鮭魚捲及配料，選用新鮮的鮭魚搭配酸豆，口感清爽。海鮮盤總匯佐台式五味醬哇沙米，豐富的海鮮菜色含淡菜、軟絲、鮭魚、白刺蝦、鮪魚，讓人食指大動。而現切的爐烤牛肉，香味四溢的牛肉香氣，恰到好處的熟嫩度，軟硬適中的口感，是Buffet餐檯的一大亮點很吸睛。除了豐富的冷菜區之外，亦提供熱湯區有濃郁的法式洋蔥湯等，熱食區有德國豬腳佐茉醬附自製酸菜，有豐富的甜點區紐約起司蛋糕、焦糖烤布蕾等，亦提供豐富的時令水果。而在在氣氛輕鬆的三樓Marsalis Home Taipei享用父親節午餐Buffet饗宴，是一大享受，適合全家大小一起來品嚐美食，亦規劃6~10人的包廂區可做預訂，用餐環境舒適愜意可觀賞信義區景致，美食搭配美景的最佳選擇!