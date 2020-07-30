王朝三千寵愛您 食宿優惠開跑

台北王朝大酒店力挺「行政院振興三倍券」，即日起至08/31限時推出「振興三倍劵 住房專案」及「三千寵愛您 餐飲優惠」，誠邀大家領取三倍券之際，大省荷包享五星飯店住宿及餐飲饗宴。報復性旅遊熱潮持續延燒中，王朝推出憑實體三倍券不分平假日連續入住兩晚或同晚預訂兩間房，超值優惠只要NT$3,000起，預訂含早餐專案再贈NT$500全館餐廳餐飲抵用券，雙人出遊每人每晚不用千元即可輕鬆入住。「三千寵愛您 餐飲優惠」主打多人同行使用NT$3,000金額之三倍券即可享SUNNY BUFFET午餐、下午茶及晚餐優惠，每人最低只要NT$500起；玉蘭軒四人桌菜(6菜1湯)暖心推出備受老饕推薦的廣式烤全鴨以及招牌外婆紅燒肉；SUNNY CAFE無論館內用餐或外帶服務皆享最高85折優惠。家人相聚天倫就到玉蘭軒享用主廚桌菜；三五知己開心聚餐首推時尚用餐空間兼具各式異國美味料理的SUNNY BUFFET，巧用三倍券享王朝大優惠！

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