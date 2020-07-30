中共解放軍學者唐娟出庭不發一語 傳女兒早被送回中國當人質

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）涉及間諜案而引起美國國務院強硬關閉中國駐休士頓總領事館的中國學者唐娟，在中國駐舊金山總領事館躲藏數日後，7月23日出面投案。有消息傳出，在唐娟離開領事館的同時，她的女兒就已經被送回中國當做人質，以確定她在美國的審判中閉口不言。

《新唐人電視台》報導，37歲的唐娟2019年申請美國J-1簽證，前往加州大學戴維斯分校擔任訪問學者。美國聯邦調查局爾後發現她的申請資料中，隱瞞其曾為中國解放軍服務的事實，遭控告簽證詐欺罪。

據悉，擁有解放軍軍籍的唐娟，是中共空軍軍醫大學國家分子醫學轉化中心副研究員，曾主持國家級的癌症治療研究，2019年12月入境美國，前往戴維斯分校醫學院進行放射腫瘤科的研究。

報導指出，唐娟是帶著女兒一同入境美國的，但唐娟攜女6月20日躲進中國駐舊金山總領事館後，直到7月23日出面投案，被美方逮捕，皆未見其女。

有消息傳出，為了讓唐娟閉緊嘴巴，中方在唐娟投案前就已經將她女兒送回美國作為人質，讓堅守牢獄之災。

唐娟7月27日首次出庭，一句話都沒有說，而中方也並沒有為她聘請辯護律師，而是依照美國聯邦公設辯護人制度，為她指定辯護律師威廉斯（Heather Williams）。

最終法官認為唐娟仍存在潛逃的可能性，因此裁定羈押，8月10日將再度開庭審理。

有網友感歎「人家可是解放軍。為了祖國可以犧牲掉的，她知道自己要被犧牲掉了，所以把女兒送回去。」「唐娟的律師還是美國法律援助的... 連個律師也不給配啊……」

也有網友說「沒覺得可憐，被抓包而已。這種人偷技術用來殺死世界百姓，改變所有人的生活，可憐嗎？活該！能把孩子帶到美國，那說明孩子的爹可能是領導」「黨才是女兒的媽！她很清楚！」「估計是領事館覺得保不住這人了。回顧黨史，我黨對手下的情報員從來都是過了河就拆橋」