蘆洲青創基地擁抱新媒體 創新加速器培育跨域人才

新北市三民高中推動新北創新教育加速器-「 蘆洲青創基地」計畫，舉辦新媒體暑期夏令營，百位國高中生參與， 今(30)日舉辦成果發表會暨結業式， 教育局長張明文出席成果發表，勉勵青年學子擁抱新媒體， 勇敢做夢成為新世代斜槓人才。

因應新媒體趨勢，三民高中推動結合在地特色與新媒體教育的「 蘆洲青創基地」計畫，108學年度下學期啟動課程培訓， 目前已超過250位學生參與學習，產出46支影音直播內容， 累積超過8千次觀看。三民高中沈美華校長分享， 蘆洲青創基地新媒體課程分為兩大方向，「網紅練習生」 課程培養學生自我表達能力、發掘潛能、透過新媒體舞台一展長才； 「一支麥克風翻轉校園」課程培養學生成為公民記者， 小至校園採訪，大至回應帶學生觀察新聞觀點且接軌國際。 期待培養更多學生勇於在新媒體上傳遞正面、積極的內容， 不做冷漠低頭族！

為讓更多學生能因此方案受惠， 三民高中與民間團體合作舉辦為期兩天的「新媒體學校暑期夏令營」 ，結合網紅與公民記者課程，安排業界導演、攝影師、 記者等專業人士，從議題發想、企劃概念、採訪技巧、拍攝剪輯， 48小時內產出影片、開直播、操作網路社群， 並實際使用社群平台破冰、互動、PK等活動， 豐富又有趣的體驗營，讓學生重新認識每天玩的新媒體。 百萬網紅羅小白、演藝才女陳曼青、 親子網紅100種理想一家等都走出網路影片， 來到營隊中分享網紅真實樣貌及辛酸血淚， 讓學生看見人氣網紅光環下不為人知的努力。 一支麥克風翻轉校園團隊也邀請新聞職人蘇雅容分享業界生態， 讓學生獲益良多。板橋高中陳春蓓同學說， 第一次接觸自媒體及新媒體的流行趨勢，與學校課程很不一樣， 同時營隊中有許多實作的課程，學習用手機拍攝及剪輯， 非常實用的能力，覺得未來可以應用到其他課程的學習成果表現。

教育局長張明文表示，新媒體是時代趨勢也是新的優勢， 從教育局到各級學校都積極經營社群影音平台， 用來傳遞政策及強化多面向溝通， 讓親師生對於教育現況更有臨場感。 本次成果發表展現青年學生的豐沛活力， 期待網路新媒體成為新北學生習得的專長技能， 未來能夠發揮所長做更多更有價值的事，甚至能回饋社會！

教育局表示，新北市自108年起推動全國首創「 新北創新教育加速器計畫」，鼓勵高中職學校進行跨國、跨校、 跨學制、跨領域的各項教育合作方案， 打造校際間資源共享與互助合作，藉由各校的創新提案， 不僅展現學校多元豐沛活力，更回應對未來世界的想像， 培育更多引領時代的跨域人才。

照片來源：新北市政府教育局提供