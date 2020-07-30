小綠葉蟬施魔法 新北蜜香紅茶上市

本(109)年度新北好茶蜜香紅茶比賽結果出爐， 冠軍由三峽區戴記茶坊奪得。蜜香紅茶所散發出獨特蜂蜜甜香， 是茶樹生長期間經小綠葉蟬啃食，轉化出的自然風味， 冷泡熱飲都適宜。目前正值產季，歡迎民眾向產區選購， 錯過就要等明年！

「戴記茶坊」位在三峽老街鬧區，目前由第4代老闆戴文祥經營， 他利用三峽特有的「青心柑仔」製作的碧螺春與蜜香紅茶， 是各項評鑑的得獎常客，也曾在108年榮獲全國百大青農頭銜， 他除了積極提升自家茶葉的質與量， 也與三峽大板根溫泉酒店合作銷售自家茶品， 帶動三峽茶葉的觀光產值，近年也發展食農教育體驗， 吸引青年回鄉，帶動地方創生。

三峽區農會總幹事張永巨表示， 蜜香紅茶的獨特蜜香風味是透過小綠葉蟬叮咬，俗稱為「著涎」， 所產生的獨特蜂蜜甜香氣味，不管是熱泡或冷泡都相當適合， 而今年氣候穩定、著涎狀況良好， 蜜香紅茶品質獲改良場評審大力推薦， 邀請民眾於產季間來三峽走走，逛老街也品嚐在地最新鮮的茶品。

農業局表示，為協助在地茶品行銷及提升其品質與安全， 市府與台北凱撒大飯店合作，於7、8月推出新北好茶期間限定料理 ，將蜜香紅茶融入台菜及法式甜點， 也成功將三峽在地好茶推廣進人口稠密的台北市， 同時積極輔導茶產區辦理評鑑，並加強賽會抽驗把關， 本年度新北市蜜香紅茶評鑑共285點參加，藥檢全數合格， 消費者購買時認明「新北好茶」比賽茶，便是安心安全的雙重保證。 歡迎民眾於7、8月產季期間至三峽產地品茗， 或到台北凱撒大飯店品嚐各式蜜香紅茶料理，用行動支持在地小農。

在地茶品可洽三峽區農會https://www.shefa. org.tw/web/SG?pageID=41839 ；(02)2663-1214或洽戴記茶坊(02)2672- 2366選購。

照片來源：新北市政府農業局提供