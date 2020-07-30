台灣證交所：證交所主辦「109年全國教師證券知識研習營」正式開幕

臺灣證券交易所連續第14年針對全國各級學校教職人員辦理證券市場研習活動，於7月29日揭開序幕，開幕典禮邀請金管會黃天牧主任委員蒞臨指導，這項每年一度暑期教師研習盛會，廣受教師期待與好評，報名非常踴躍。

主辦單位證交所許璋瑤董事長表示，雖然因疫情關係，今年減少辦理場次及參加名額，但證交所會把台北場活動全程錄影，製作成數位教材，於證交所網頁的「Webpro3.0影音傳播網」公開，讓未能到場的教師或投資人點閱；另外也分享他對我國資本市場的觀察心得，包括(一)台灣股市是非常優質的市場，長期風險程度相對較低，長期投資殖利率達4%以上。(二) 近期股價上漲並非「無基之彈」，台灣半導體產業營收今年上半年成長23.6%，基本面良好。(三)台灣股市投資商品眾多，建議年輕族群可考慮採定期定額方式投資ETF，獲取長期報酬。

金管會黃天牧主任委員致詞時說明主管機關推動金融知識扎根工作重點，並指出投資不只是要學習知識，慎選投資標的，也需要學習建立投資紀律，讓自己成為負責的投資人與股東；近年來「永續發展」議題廣受全球注目，希望各企業都能將E (環境）、S (社會）、及G(公司治理）納入營運策略中，若投資人也能一同來關心這項議題，將對上市公司形成正面推力，讓資本市場更健全。

高雄及台中地區場次將分別於8月5-6日及8月13-14日舉行，各區研習營場地均採梅花座方式對號入座，參加者均須遵守各場地防疫規範，以確保所有與會者健康。