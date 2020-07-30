中華電信公布2020年第二季營運成果

中華電信（2412）今日（7/30） 公布自結之2020年第2季合併營運成果。 該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs） 編製之2020年第2季合併營收為478.1億元， 較2019年同期減少4.6%；歸屬於母公司業主之淨利為85. 7億元，較去年持平；每股盈餘1.10元。

董事長謝繼茂表示：「全球新冠肺炎疫情不斷發展， 我們會盡其所能確保員工、客戶及業務夥伴的健康及安全。 我們很高興於6月30日推出5G服務， 相信5G將成為提升業務的新引擎， 協助我們為個人及企業用戶提供更多元的加值服務。 我們對5G的成長動能樂觀， 預計用戶數於開台一年內可達100萬規模。此外， 核心業務在第二季持續有亮眼表現，截至六月底， 300Mbps以上固網寬頻客戶數較去年同期成長81.4%， 家用Wi-Fi客戶數較去年同期成長120%。 MOD亦持續站穩領導地位，成為台灣最大影音平台。」

謝董事長進一步指出，「除了持續關注疫情變化， 我們將善用核心優勢帶領公司因應疫情衝擊及總體經濟挑戰。 我們有信心以強健的資產負債表及領先的市場地位為股東持續創造價 值。」

營業收入

2020年第2季合併營收478.1億元， 較2019年同期減少4.6%。

行動通信業務營收為211.0億元，減少7.8%， 主要因智慧型終端銷售減少及行動服務營收因市場競爭、 VoIP服務取代及新冠肺炎影響漫遊營收之減少所致。

網際網路業務營收為74.3億元，較2019年同期成長1.0% 。

國內固定通信業務營收為156.9億元， 較2019年同期減少1.2%， 主要因行動電話及VoIP取代致市長話營收減少。

國際固定通信業務營收為21.8億元， 較2019年同期減少28.6%。

營業成本與費用

2020年第2季總成本與費用為371.9億元， 較2019年同期減少6.6%， 主要因網路互連成本及商品成本減少。

營業淨利與本期淨利

2020年第2季營業淨利為106.1億元， 較2019年同期增加3.0%。營業淨利率為22.2%， 2019年同期為20.6%。本期歸屬母公司業主之淨利為85. 7億元，較去年持平。每股盈餘1.10元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）

2020年第2季來自營業活動的淨現金流量為131.7億元， 較2019年同期減少17.5%，主要因應收帳款之增加。 2020年6月底現金與約當現金為191.7億元， 較2019年6月底減少47.6%，主要為支付5G特許權標金， 部分抵銷應付短期票券之增加。

2020年第2季EBITDA為193.7億元， 較2019年同期增加1.4%，EBITDA margin為40.52%，2019年同期為38.13%。

業務資訊

寬頻/網際網路業務

中華電信持續推動客戶升速至光世代寬頻策略。 截至2020年6月底，中華電信光世代寬頻客戶數為362萬， 佔寬頻客戶數之82.8%。此外， 100Mbps速率以上客戶數達167萬，年成長約11.5%。 HiNet寬頻客戶數為360萬，減少1.6%。

行動電話業務

截至2020年6月底，行動電話客戶數為1,109萬， 較去年同期增加4.6%。

固網業務

公司持續維持其在固網市場的領導地位，截至2020年6月底， 市話客戶數累積為1,003萬。