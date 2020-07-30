慶中秋　月圓人團圓　台灣五星級飯店月餅早鳥優惠開跑

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）月圓人團圓，平安慶佳節！中秋節不僅只有廣受歡迎的傳統式禮盒，近來多家飯店也陸續推出具代表性的特色禮盒，讓視覺與味覺的碰撞，編織出另一頁的中秋與月亮，例如台南香格里拉的台南古都風情系列、天成集團的食玩概念和台鐵限定禮盒、寒舍集團的平和雅致的莫蘭迪色系禮盒，以及誠品行旅與旅英時裝設計師詹朴聯名的限量書盒禮盒。

香格里拉台南遠東國際大飯店與城市藝術家跨界合作，以「古都風情．溫情意濃」為主軸，將府城最美麗的鳳凰花季、如金黃雨般的阿勃勒及人文巷弄為題材，運用豐富的色彩與強烈留白風格，設計濃厚藝術風格的【魚龍舞】傳統月餅禮盒、【星如雨】奶黃月餅禮盒與【憶家鄉】鳳梨酥‧芒果酥禮盒等三款雅緻禮盒。

香格里拉台南遠東國際大飯店與城市藝術家林致維共同合作，攜手打造「古都風情．溫情意濃」系列禮盒

同時，也推出手工蛋黃酥禮盒，以及香格里拉台北台南限定款【南北映月】禮盒。此外，延續歷年關懷在地發展遲緩嬰幼兒及其家人，【魚龍舞】傳統月餅禮盒每銷售乙盒，飯店即捐出部份金額予「伯利恆文教基金會」，此款以振興三倍券購買可享優惠。

天成飯店集團連續四年融合集團旗下品牌代言人的意象，推出食玩概念月餅禮盒，2020年更首次與交通部台灣鐵路管理局跨界結盟，獻上台鐵限定-柚比快飛月餅禮盒，嚴選「蓮蓉蛋黃」、「棗泥核桃」、「紅棗桂圓」及「XO蛋黃」，四種廣式月餅，每盒售價980元，並加贈瑞穗天合國際觀光酒店代言人-柚比化可愛的兒童戲水玩具，讓大小朋友在品味月餅更添回憶童趣。

天成飯店集團首次與交通部台灣鐵路管理局跨界結盟，獻上台鐵限定-柚比快飛月餅禮盒。

而【團圓平安禮盒】匯集傳統經典美味，內餡口味有「蓮蓉蛋黃」、「棗泥核桃蛋黃」、「XO醬干貝」、「流心奶黃」以及「東方美人茶」，五種口味共五入，並附上花蓮瑞穗限量柚香茗茶，每盒售價1,280元。

【典藏品味禮盒】每盒售價780元，選用優質食材揉合出各式特色餅乾，包括腰果圓餅、杏仁餅、玉米酥片、白玉夾心、核桃小蛋糕、雪茄捲…等。

【珍饌天成禮盒】每盒售價2,280元，奢華珍寶齊聚的秋節禮盒為貴氣贈禮首選，內含烏魚子、肝臘腸及大白旗魚鬆。

珍饌天成禮盒。

寒舍集團中秋禮盒以台灣老屋常見的鐵窗花為靈感，每逢佳節遊子返鄉，全家一同圍繞在庭院內泡茶聊天，透過戶戶不同的窗櫺，賞著明皓月色，勾勒出屬於家的幸福模樣，搭配三款溫暖迷人的莫蘭迪新色，芙蓉粉、淺豆綠、深黛綠，燙金的玫瑰色線條，低調奢華，純而不艷，呼應老窗花積累的歲月感，點綴秋夜日常。

首推優雅迷人的「映花櫺」廣式月餅禮盒售價1,300元/(六入)，討喜粉色象徵好運連年，全新口味「莓果可可」，再搭配「流心奶黃」、「XO蛋黃」、「棗泥核桃」、「蓮蓉蛋黃」，以及「抹茶甘栗」。

「窗知秋」典藏月餅禮盒售價1,100元(九入，含一大與八小廣式月餅)，自然簡約淺豆綠色傳承去年大小雙款廣式月餅的禮盒設計，以新口味「流心奶黃」攜手招牌「棗泥核桃」、「蓮蓉蛋黃」及廣受年輕族群好評的「抹茶甘栗」、「蜜香紅茶」鹹甜相襯，交織出秋日的美好相遇。

蟬聯多年熱銷第一名的「月相伴」蛋黃酥禮盒售價900元(八入)，擁有穩重高貴的深黛綠包裝，內有「XO蛋黃」、蜜香紅茶」、「棗泥核桃」以及「蓮蓉蛋黃」。

寒舍集團中秋禮盒以台灣老屋常見的鐵窗花為靈感，搭配三款溫暖迷人的莫蘭迪新色，芙蓉粉、淺豆綠、深黛綠，燙金的玫瑰色線條，低調奢華，純而不艷。

eslite hotel誠品行旅自2017年起即以閱讀的姿態，採用書盒作為中秋禮盒設計， 今年則特別邀請已連續多年登上倫敦時裝週的時裝設計品牌APUJAN跨界操刀，為旅人獨家打造第四冊【食光選集｜看月亮的兔子】中秋禮盒，搭配主廚收納台灣在地好食材的三款廣式月餅，包括優雅融入客家精神，以茶香尾韻豐富清甜層次的「擂茶蓮子蓮蓉」；嚴選產自嘉義竹崎的燻製桂圓，經過古法土窯柴培加乘甘美氣息的「棗泥桂圓」；匯集台灣二種珍品食材，並以雲林發酵黑蒜打造驚喜風味的「黑蒜鵝油臘腸」，邀請旅人在真實與想像之間，以視覺與味覺的碰撞，編織出另一頁的中秋與月亮。

【食光選集｜看月亮的兔子】中秋禮盒每盒六入售價1,260元，8月31日前訂購可享每盒900元的早鳥優惠，誠品人會員再獨享買9送1優惠，9月1日後訂購10盒以上85折，誠品人會員尊享不限盒數全面85折優惠。

eslite hotel誠品行旅今年以經典的廣式餅皮技法推出傳統與創意兼具的三款月餅風味，運用在地美好食材，邀請旅人在團圓時分，伴著一輪皎月與一盤酥香，感受「款待人、款待心」的溫暖心意。