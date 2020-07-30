疫情阻礙觀光、日本人出現「台灣失落感」　觀光局東京舉辦「同學會」解愁

曾造訪台灣300次的日本鐵道達人結解喜幸, 29日在東京演講台灣鐵道魅力。中央社 曾造訪台灣300次的日本鐵道達人結解喜幸, 29日在東京演講台灣鐵道魅力。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）「到台灣去搭火車可觀賞飄著昭和氣息的風景」，造訪台灣300次的日本鐵道達人結解喜幸29日在東京演講台灣鐵道魅力時，讓聽眾幾乎想立刻奔向台灣。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，許多日本人因為無法到台灣旅遊而感到失落。交通部觀光局東京事務所為了紓解這些人的失落感，以「台灣同學會」為名舉辦系列座談，29日推出第一場「台灣鐵道旅遊魅力」，邀請結解喜幸（Kekke Yoshiyuki）在文化部駐日台灣文化中心講解台灣鐵道旅遊。

日本鐵道達人結解喜幸說，台灣的鐵路車窗風景、鐵路便當、濃厚人情味等都是台灣魅力，讓他造訪台灣多達300次、完成約50次環島。中央社

基於防疫考量，現場僅開放21個名額，到場的幾乎都是訪台逾10次的日本鐵道迷。結解笑說，眼前有幾位聽眾是他未在日本見過、卻在台灣遇過的人。

結解首先介紹台灣有5種鐵路交通工具，包括高鐵、台鐵、捷運、輕軌、製糖鐵道，各有特色，若問他哪一條鐵路線最美，他覺得南迴線的車窗風景可能是最美的，因為可看到海景是一大享受。

他說，除了窗外美景，也可慢慢地欣賞車廂內的情景。他認為到台灣就可感受到台灣鐵道還飄散的昭和（1926至1989年）香氣，這在日本已很難感受到。

結解說，行駛於枋寮、台東之間的南迴線普快車是他最想推薦的，車廂內沒冷氣，乘客可開窗戶享受涼風吹拂，觀賞壯闊的太平洋風景。車廂內的天花板看得見電風扇、電燈。因為是靠蓄電池發電，有時燈光突然變暗，但這也是搭乘的樂趣之一。

他說，搭乘南迴線自強號往高雄可看到台灣海峽，途中穿過台灣第2長的隧道（約8公里的中央隧道），另一端可看到太平洋，真是一大享受。

結解認為，味覺也是台灣的魅力之一，他每次一抵達台灣的機場就感覺聞到八角的香氣；到了市內，可聞到臭豆腐味，這讓他有一種期待感、有一股感動。

演講中，他透過影片介紹台灣便當，一個60元的排骨飯便當、使用地方食材做的便當譬如宜蘭鴨賞便當、花蓮原住民鹹豬肉便當等。他說，台灣便當菜色多，即使他三餐都吃鐵路便當也覺得很好。

台灣的鐵路便當、車窗風景、人情味濃，是台灣的魅力，所以他在台灣已環島約50次也毫不厭倦，因為每次車窗風景都不同。

此外，他也很喜歡台灣人滿腔熱情的待客之心，這讓他到台灣從未有過不愉快的經驗。

40多歲的聽眾五十嵐鑛一在會後接受媒體採訪時表示，訪台約20次。問到最喜歡台灣的何處時答說：「高雄，聽完了結解的演講後，更想念台灣的空氣和氣味，希望疫情早日結束，能去台灣搭乘開窗普快車，呼吸台灣的空氣。」

中央社引述觀光局東京事務所所長鄭憶萍說，受疫情影響，台日邊境暫時管制，有不少日本民眾到事務所找資料或電話詢問何時可去台灣，她感到很多日本人陷入所謂的台灣LOSS（台灣失落感），因此她決定舉辦「台灣同學會」系列活動。

8月21日主辦單位下午將再度邀請結解在網路線上開講，將來也會邀日本知名女性雜誌CREA、世界不思議發現節目、東海廣播公司（Tokai Radio Broadcasting）主播或編輯分享去台灣採訪拍攝時的趣聞，歡迎日本朋友一同來當「台灣同學會」的同學。