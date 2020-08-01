公路、鐵路與機場搶建設 中印邊界的無聲戰爭

2020年6月16日，中印在加萬谷爆發衝突，印度官員說，中國部隊的指揮官和副指揮官都陣亡。中國承認人民解放軍在衝突中有傷亡，但迴避細節提問... 2020年6月16日，中印在加萬谷爆發衝突，印度官員說，中國部隊的指揮官和副指揮官都陣亡。中國承認人民解放軍在衝突中有傷亡，但迴避細節提問。圖為16日印度軍人在中印邊界設立軍事掩護。（安納杜魯新聞社提供中央社）

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）今年5月，中國與印度在喜馬拉雅山沿線的爭議領土發生幾十年來最嚴重的衝突，雙方都有人員傷亡，而隨著狀況冷靜，現在一場無聲、不濺血的戰爭正在邊境持續延燒。

中國和印度兩強正在這條綿延3500公里的邊界上，拼命的開發交通設施，雙方都認為，只要在這塊人跡罕至之地擁有更快的移動速度、更便捷的移動手段，其中一方就比另一方擁有更多的優勢，進而能在爭奪土地控制權上佔上風。

事實上，這場無聲的競爭近年就開始，而且不只是道路，在中印邊境實際控制線(LAC)沿線，中國和印度兩國也投入大量的資金和人力建造鐵路和機場，去年印度正式啟用建設時間長達20年的DSDBO公路，在這場對抗中後來居上，讓中國極為不滿，雙方已經多次因建設計畫而隔空叫陣。

這條公路連接印度控制的當地首府列城(Leh)和位於海拔5000公尺處的Daulat Beg Oldi機場，該機場於2008啟用以來一直仰賴直升機等航空器空投物資，許多已經帶到當地的設備則因為交通不便，就算損壞也難以更換，因而被譏為「設備墳場」，但是在道路和橋樑等基礎設施逐漸完工後，印度的巡邏部隊已經可以深入更多的地方，大幅改變格局的平衡。

這些計畫都還只是冰山一角。

在中國的壓力之下，印度仍打算在此處建設73條戰略性道路、25座橋樑和9條鐵路，其中鐵路的建設將會賦予印度軍隊運送重型武器到邊界的能力，除此之外，LAC沿線還有25座印度機場，部分機場中更是部署了印度最精銳的戰機，以確保當地的制空權。

那中國呢？在印度大張旗鼓進行建設的同時，在當地早已有交通基礎建設的中國做了什麼？

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