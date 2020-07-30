加強台灣移工防疫宣導及防範登革熱 桃園市府籲共同防治疾病傳播

有關近日在臺移工返回泰國後確診新冠肺炎的事件，桃園市長鄭文燦今（29）日上午主持防疫專案會議時表示，市府已針對同住接觸者及其公司員工進行隔離及採檢等工作，後續採檢結果將由中央流行疫情指揮中心統一發布，市府也會持續加強向外籍移工宣導防疫相關資訊。

鄭市長說，有關在臺移工返泰後確診新冠肺炎的事件，市府積極辦理疫調工作，將18位同住接觸者列為居家隔離對象，其中1位在醫院隔離、其餘17位在集中檢疫所隔離中，另針對11位公司同工作區域員工以及160位其他員工，也已分別於7月27日及28日進行採檢，後續結果將由中央流行疫情指揮中心統一發布，市府將持續推動各項必要防疫措施，並持續針對外籍移工加強防疫宣導，讓外籍移工充分瞭解防疫資訊。

鄭市長也說，有關登革熱疫情部分，市府已在桃園區設立社區快篩篩檢站進行NS1篩檢作業，目前尚有2位呈陽性反應但無症狀，正待中央實驗室進行二度確認。並將以高標準推動登革熱防治工作，除要求各機關針對轄管場所督導整頓環境衛生，也動員環保志工及環境清潔中隊進行全市消毒作業，並針對個案住家環境部分，擴大公共區域消毒範圍至400公尺，100公尺內進行家戶消毒等防治作業。

同時呼籲民眾，近日天氣炎熱又下雨，更需加強環境巡檢，確實清除積水容器，避免病媒蚊孳生。（新聞轉載自新住民全球新聞網）