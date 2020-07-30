終止台灣人口販運 臺南警邀新住民與移工響應「藍心行動」

南警六分局邀您送愛心，一起響應聯合國「藍心行動」，終止人口販運(翻攝自南六分局網站) 南警六分局邀您送愛心，一起響應聯合國「藍心行動」，終止人口販運(翻攝自南六分局網站)

「聯合國毒品及犯罪問題辦公室」於102年特別訂定每年的7月30日為「世界反人口販運日」也舉辦「藍心行動-終止人口販運(Blue heart Campaign against Human Trafficking)」活動，「藍心」代表著受害者的悲傷，也提醒世人警覺人口販運問題的嚴重性，南警六分局邀請「臺灣印尼新住民發展協會」理事長洪晶晶，擔任「藍心行動」宣導大使，共同呼籲關注人口販運議題。

洪晶晶理事長也是中華醫事科技大學新南向產學合作專班外籍生輔導老師，有鑑於部分學校曾爆發外籍生淪為黑工事件，洪理事長經常透過與學生談心，並定期前往合作廠商，關心外籍生工作權益，以免學生淪為勞力剝削黑工。

洪理事長也成立「閃亮晶晶舞團」，常受邀表演各式東南亞舞蹈，本次也特別穿著印尼傳統國服Kebaya，以「感恩的心」手語舞蹈，來詮釋「藍心行動」的核心價值，同時其也是法院特約印尼語通譯，自我精進法律素養，以期能保障人口販運受害者司法人權，善盡地球公民的國際責任。

南警六分局「藍心行動」宣導小組更前往「南臺彩藝印刷廠股份有限公司」與「庚晉科技工業股份有限公司」，邀請移工以創意方式擺出心形照，來傳達對人口販運被害人的愛與關懷。

根據美國國務院2020年全球防制人口販運評比，我國已連續11年獲列第1級國家，惟有政府與民間密切合作，才能提升全面性防制人口販運執行成效，南警六分局邀您在臉書專頁留言區送出您的心形留言或愛心照，一起響應「聯合國藍心行動，終止人口販運」。