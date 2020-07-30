境外生被疫情困境外 台灣內政部推「契約終止協議書」雙贏解決

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）受武漢肺炎疫情影響，許多境外學生面臨無法入境，導致需提前終止租約情況，內政部特別提供「房屋租賃契約終止協議書」及「房屋、附屬設備點交及費用負擔確認書」，提醒租賃雙方需注意的事項，讓境外生能順利提前終止租約，也讓房東能儘快重新出租房屋，達到雙贏的局面。

內政部表示，因境外學生無法入臺，與房東的租約能否提前終止無明確處理程序，以致租賃雙方無所依循。因此，內政部最新擬具「房屋租賃契約終止協議書」，提供雙方辦理提前終止租約所需注意及協調的事項，其重點包含提前終止租賃契約日期、委託處理事項及對象、遺留物處理方式、結算費用及給付方式、點交紀錄及物品確認等。

內政部進一步說明，為解決學生無法到場的困境，租賃雙方可以電子郵件或通訊軟體(如Line、Whats App等)確認終止租約的意願及日期，經由房東填具協議書的基本資料、租約終止房客應支付的費用後，將協議書以電子郵件或通訊軟體方式由房客確認。

後續房客需提供受託人資訊及處理遺留物方式，經取得受託人同意後，再由房東與受託人共同辦理點交程序及填具「房屋、附屬設備點交及費用負擔確認書」，以完成提前終止租約程序。

內政部貼心呼籲，境外學生因不可抗力事件無法繼續承租房屋，有提前終止租約意願時，房東可給予租金折扣或免收違約金的優惠，以加速房屋返還及處理點交的程序，也有利房東重新出租房屋。