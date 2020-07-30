歡慶國際友誼日 台灣移民署高雄收容所舉辦籃球友誼賽

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）第65屆聯合國大會決議訂立7月30日為｢國際友誼日｣，不分種族或國籍，相互瞭解，以友誼推動國際社會間不同文化的交流。為慶祝這個別具意義的節日，推廣防疫新生活運動，移民署高雄收容所精心策劃籃球友誼賽，邀請所內受收容人以球會友，不分國籍切磋球技，舒展身心，打出絕妙好球!

微風送爽的晴朗午後，高雄收容所參與球賽受收容人集合在戶外活動的籃球場上，經過分組和熱身後，由該所管理人員擔任裁判，吹起開球哨聲，正式拉開序幕。

越南隊阿彬首先掌握球權，在同隊友的掩護下，巧妙運球，精彩上籃，率先得分。印尼隊也不甘示弱，加大防守力度，憑藉團隊合作，不斷搶球、進攻，利用防守空檔出手，籃球應聲入網，全場激情澎湃!

球場上你來我往，兩隊勢均力敵，比賽也高潮不斷，儘管天氣炎熱，汗水浸透了衣服，但這群外籍「球員們」仍全心投入，享受在球場奔馳的樂趣，現場掌聲如雷，歡笑不斷。

越南籍阿彬是今天的得分王，賽後開心的表示，來臺灣好幾年了，懷念以前下工後，找同鄉一起打球的日子，不曾和印尼朋友比賽籃球，機會非常難得，打得真的很開心！

高雄收容所所長鄭明昌表示，相互尊重和真誠關心讓友誼彌足珍貴，在國際友誼日這個溫馨的日子，舉辦籃球友誼賽，讓所內這群外籍朋友能享受運動樂趣、盡情揮灑汗水，希望藉由團體活動讓他們跨越國籍，體現臺灣社會多元共融的友善精神。