移民署共築新北聯絡網 永續守護台灣新住民

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署新北市服務站於昨（30）日邀集約40位轄內公、私部門及NGO團體等夥伴，共同召開109年度「新北市新住民關懷網絡會議」，會議以政策宣導、專題討論及業務交流的方式進行，一起關懷居住在新北市的新住民。

移民署新北市服務站表示，本次會議於上午10點舉行，首先由新北市政府教育局宣導「新住民好學平臺」，該平臺有中、英、越、印、泰、緬6種語言版本，便利新北市新住民上網進入語文、人文、技術、教育及進修5大學院，學習共計197門實體課程。緊接著由新北市政府民政局宣導「愛心大平臺新住民關懷計畫」，讓來不及加入健保的新北新住民，透過新北市宗教團體、新住民協會及市民捐贈，即時補助醫療費用減輕其負擔。

最後由移民署宣導「嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19(冠狀病毒)政府防疫措施」、「修正外來人口統一證號格式」、「多元支付各項規費」、「新住民領取振興三倍券資格」、「新住民培力發展資訊網」、「移民署通譯人力資料庫」及「新住民發展基金」等政令資訊。

八里新住民關懷協會理事長武氏芳恆表示，我是20年前從越南嫁來臺灣，今天參加會議看到新北市公、私部門持續關心在臺新住民相關議題，在此替新住民謝謝大家幫忙，才能讓新住民安居樂業。

新北市服務站林振智主任表示，新住民問題與需求多且複雜，非單一機關可予協助，藉由召開網絡會議結合中央與地方資源，並與NGO團體合作，共同創造好生活。