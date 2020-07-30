中國間諜太多FBI吃不消？ 川普擬要求北京削減在美領事館人員

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美中交惡，繼雙方互撤成都、休士頓領事館後，美國正考慮要求中國縮減在美外交官人數，讓雙方外交官人數相同。美國國務卿蓬佩奧曾說，聯邦調查局（FBI）近幾個月已派出將近2000名特工處理在美的中國間諜問題，平均每10小時就處理一件。

《華盛頓郵報》報導，美中互關領事館，對峙情勢引發國際關注。有美國官員表示，美國正計劃在8月1日以「雙方外交官員數目」對等為由，要求中國削減在美外交官人數。

據悉，削減中國外交使團主要原因在於減少聯邦調查局（FBI）特工的工作壓力。近幾個月以來，FBI派出至少2000名特工抓捕中國間諜。

美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）今年7月初在華府智庫談話時指出，北京當局的獵狐行動涉嫌威脅在美的中國政治異議人士回國，並企圖透過經濟間諜、滲透、偷竊數據等影響美國外交政策。

雷強調，美國目前進行的近5000件反間諜案中，其中一半跟中共有關係。

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雖然目前尚未能得知雙方的外交使團人數，但是目前已知中國駐華府大使館內就有245名外交官，此外，紐約、舊金山、洛杉磯及芝加哥等領事館還有數十名外交官。

而美國在華外交官人數約為200人左右，分駐於美國駐北京大使館，以及廣州、上海、瀋陽、武漢及成都等地領事館，其中美國駐成都領事館已於本週一（27）日關閉。

國務卿蓬佩奧上週在加州的談話中指出，在美的中國外交官可以不受限制的與美國官員接觸，相反的，在中國的美國外交官們卻行動受限。

有美國官員表示，削減中國外交使團人數的另一個原因在於，美國計劃本月重啟因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）而被迫縮減人數的美國駐武漢領事館，但中方拒絕讓他們回到中國。

據說，本次的外交爭端也與中國對美國外交人員在華檢驗檢疫的要求有關。

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