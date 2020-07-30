〈時評〉中美相爭　台灣總統蔡英文準備好了嗎？

邇來，美、中劍拔弩張的態勢似乎愈演愈烈。貿易戰打了兩年多還看不到盡頭不說，最近半年來，美國又遭中國武漢肺炎波及而災情慘重，正是新愁加舊恨；尤其兩國近日火上加油的相互「被關」領事館，說這是自1979年美、中建交以來最嚴峻的時刻，一點也不為過！

在此敏感時刻，夾在美、中兩強之間的台灣，即使想完全置身事外，恐怕很難，下場極可能不是趨吉避凶而是任人宰割；想左右逢源，更應該是難上加難的幻想，下場極可能是兩面不是人！君不見，波濤洶湧的台灣週邊海域，美、中軍艦分別大秀肌肉；戰略要衝的台灣週邊空域，美、中戰機更是一方前腳剛走、另一方馬上後腳跟上，雙方叫陣角力的擺譜意味濃厚。台灣，除了在自由與奴役、民主與獨裁、人權與專制之間，自主（或被迫）作選邊站的抉擇外，還何來別有它途？除了繃緊神經，勇敢面對、迎接可能的變局外，還有啥安全路好走？

有道是：領袖是希望的化身。總統，是咱們的領袖，是咱們安全的保證、安定的力量。值此危機四伏時刻，總統的所做所為，是正確的，會給台灣帶來轉機（甚至於意想不到的奇蹟）；是錯誤的，會給台灣帶來嚴重傷害（甚至於萬劫不復的悲劇）！

在此關鍵時刻，正因總統角色是如此之吃重，而總統跟所有人一樣，一天都只有廿四小時，都要吃飯、睡覺，剩下時間，重要的規劃是什麼？

是一次次為黨員同志的選戰助陣嗎？須知：軍事、外交的突發狀況時機點，是沒有上班日或假日之分的，是一年365天、每週7天、每天24小時的任何時刻都可能發生的；而總統兼任政黨主席，就必然會出現黨務佔用到總統國務時間的流弊！是時不時悠閒地到這個宮、那個廟上香參拜嗎？須知：一切盡在運籌帷幄的羽扇綸巾，跟缺乏危機感的隔江猶唱後庭花，格局高度是截然不同的！

還是，應該一次又一次到空軍基地向緊急駕機升空驅離中國戰機的飛行員及其所屬部隊加油鼓舞、盯緊潛艦國造的進度、關注駐外使館單位發條上緊了沒？

美中對峙的結果，是大動干戈，是雙方比劃比劃意思一下就分別鳴金收兵，還是悄悄各找臺階下的虛驚一場，有待時間回答。這一遭，台灣雖然不可能是個完完全全的局外人，但能主動使上的力量其實不多；不過，台灣人也絕對不必喪志，畢竟，再大的危機裡，也必定藏存著機會！台灣人要問、該問的是：蔡總統會是創造機會的上焉者？把握機會的次焉者？還是錯失機會、浪費機會的下焉者？

（作者為新竹教育大學退休副教授)