【台灣遠東航空案】張綱維涉掏空逾35億•北檢求重刑　第一金董座廖燦昌涉「護航」請辭下台

更新時間: 2020-07-30 13:55

首次發稿: 2020-07-30 11:04

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）北檢今天偵結遠航掏空案，時任合庫董事長、現任第一金董座廖燦昌，疑施壓基層違法放貸給遠航，遭檢方起訴並從重量刑。財政部證實，廖燦昌中午已提出辭呈，尊重其決定，予以准辭。

財政部次長阮清華表示，今天中午已收到廖燦昌書面辭呈，財政部尊重他的決定，已予以准辭。

至於同樣遭到起訴的土銀董事長黃伯川是否跟進請辭，阮清華則說，目前尚未收到消息，還在進一步了解起訴內容，釐清後將報告高層，做出妥適處置。

遠航掏空案今天偵結，中央社報導，台北地檢署起訴負責人張綱維等10人，其中包括時任合庫金董事長、總經理的廖燦昌及黃伯川，兩人目前現職分別為第一金董事長及土銀董事長，創下兩名現任公股銀行董事長同時於在職期間被起訴首例。

首次發稿: 2020-07-30 11:04

【台灣遠東航空案】張綱維涉掏空逾35億•北檢求重刑 合庫前董座涉「護航」亦遭起訴

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北地檢署偵辦遠東航空案，今天（7/30)偵查終結，檢察官認定遠航董事長張綱維涉嫌掏空遠航逾35億元，依違反證交法、民用航空法等罪將他起訴，並請法官從重量刑。

綜合《自由》與中央社報導，台北地檢署偵辦遠東航空掏空案，查出遠航於2009年因出現重大危機而向法院聲請重整，張綱維明知財力不足，竟偽稱母公司樺福集團自有資金充裕，順利取得遠航重整人資格後，利用不實的重整計畫及隱匿來自高利貸的資金來源，偽造不實的遠航財報，在時任合作金庫董事長廖燦昌（下圖，現任第一金控與第一銀行董事長）等人護航下向銀行申貸，導致遠航被陸續掏空合計多達35.9億多元，除了張綱維遭起訴外，廖燦昌今也遭北檢起訴。

廖燦昌現任第一銀行董事長。中央社

另根據《聯合》報導，北檢還查出，張綱維竟以高達30%年利率向高利貸借款5億元，作為增資款資金來源，使民航局2011年4月同意遠航恢復營運。截至2014年止，遠航承擔民間借款利息達4億8978餘萬元。

遠東航空公司去年（2019年)12月間宣布因資金籌措困難，遠航停飛，為釐清張綱維有無涉嫌違反民航法第48條第3項，而觸犯同法第110條之3擅自違法停業規定，北檢首度傳喚張綱維說明，訊後諭知限制出境、出海、住居。

北檢查出張綱維涉及掏空及其他不法情事後，今年3月間再度指揮調查局約談張綱維說明，檢察官訊後認定張綱維涉嫌違反證交法等罪，犯罪嫌疑重大，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。