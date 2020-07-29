春風化雨60載獲教育奉獻獎 86歲李煥昭用愛撐起孩子的一片天

教育部日前公布109年教育奉獻獎獲獎名單， 新北巿由高齡86歲的李煥昭老師榮獲殊榮， 李老師奉獻教職41載後仍然退而不休， 繼續在校園擔任教學志工扶助學習弱勢學生長達20年， 畢生春風化雨服務學生累積超過60年，用愛與耐心幫助學生翻轉， 獲得有教育界終身成就獎之稱的教育奉獻獎誠屬實至名歸。

鶯歌國小86歲的退休教師李煥昭老師，奉獻教育職涯41年， 在職期間兢兢業業，默默付出，擔任過級任老師、註冊組長、 出納組長、學校合作社經理等各種基層教師職務。基於人親土親、 生於斯長於斯的情懷，加上對於母校的熱愛， 41年間完全在母校鶯歌國小服務，未曾調動至他校， 傳為地方美談！

退休後，李老師跟著孫子回到母校擔任班親志工， 週一至五每天早晨指導班內學習及適應力較差的小朋友， 進行注音符號及國字教學的個別練習。擔任班親志工結束後， 李老師在輔導室的邀請下擔任全校的補救教學志工， 針對小學三年級各班需要參加補救教學的學生， 從數學加減法到退位練習，一一個別指導，新學期開始時， 再換另一批有需要的學生入班實施補救教學， 如此周而復始服務20年。100年獲選為新北市「杏福志工」 奬勵，103年服務時數累積達600小時以上， 獲選為新北市志願服務「銅心奬」的奬勵， 今年又獲得教育部教育奉獻獎的肯定。60年來，李老師奉獻教育、 扶助學習落後學生，造福無數學子，深獲全校師生高度肯定， 也有祖孫三代同為李老師的學生，種種事蹟讓人津津樂道傳為佳話。

李煥昭老師說，現在的校園單親家庭和隔代教養的比例日增， 有感於教育必須發揮更大的力量， 所以退休後繼續奉獻所學給母校的孩子們。擔任補救教學志工， 拉孩子們一把，看到成績進步，對學習更有自信， 這是他最大的成就感，也期許自己能夠持續為社會服務， 幫助更多的孩子進步成長。

張明文局長表示，李老師的精神充分展現出教育愛— 在職時無怨無悔地揮灑青春熱血，用愛傳播知識、傳播希望； 退休後，又情繫教育奉獻所學，接續播種春天，播種幸福。 教育園地是讓人人得到幸福、得到希望的寶地， 盼望有更多的教育志工投入，讓園地百花綻放、芬芳飄香。