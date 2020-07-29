新北市農業局榮獲2020國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎

新北市農業局辦理「 雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程」， 因歷年風災造成護岸基礎掏刷，為保障農民生命財產安全， 透過護岸整治工程，充分利用當地資源及還地於河， 創造具有在地特色的水域環境，榮獲「2020國家卓越建設獎最佳 環境文化類金質獎」，於今(29日)市政會議上由農業局局長李玟 獻獎予侯友宜市長。

牡丹溪又名武丹坑溪，發源於三貂武丹坑， 兩岸田園及蜿蜒的河道造就出溪畔的美景， 然卻也因河段的急彎造成護岸基礎掏刷， 又因溪岸邊凸出的巨岩造成河道束縮， 急彎處洪峰宣洩不及產生溪岸溢流，並造成農地損失。 本工程以安全排水為前提，縮小擾動及補償設計為主軸， 經評估保留功能完好的護岸主體，僅以砌石工法進行基礎補強， 縮小工程規模，現地取材採用砌石生態工法，營造多孔隙環境， 創造多樣性生物棲息空間。施工期間利用灘地土石方進行圍堤導水， 降低施工對水體污染衝擊， 同時保留兩岸既有樹木及河道內原有巨石、大塊石， 並恢復魚道功能，保護原有動植物生態， 以親水不侵水的概念將溪岸改造為複式斷面， 兼具保有枯水期的逕流水深，及維持與水生環境的緩衝空間， 可近觀而不干擾， 使其具備景觀及休憩功能進而發展特色農村物產及觀光， 有助於地方上生態及人文事物推廣傳承生態教育， 推廣生態藍帶治理概念，實負永續傳承意念。

工程於去(108)年7月開始施作，施工期間因正值汛期， 除經歷利奇馬及米塔颱風侵襲， 亦需隨時注意因豪大雨造成溪水暴漲，另外為了友善生態環境， 施工過程維持下游穩定水質水量，未造成下游水質污染， 在有限工期內施工困難度相對提高，經施工團隊克服困難積極趕工， 於12月9日提早完工，工程透過資源再利用， 增加防洪空間改善農地淹水，維持生態廊道通透性， 創造田園景觀的臨水休憩環境。

農業局長李玟表示，農業局提倡工程友善環境， 保障人民生命財產同時也減少對環境的影響， 感謝國家卓越建設獎的肯定， 農業局未來會持續秉持工程與生態互利共榮的整治理念， 完成農業環境的基礎建設。