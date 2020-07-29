登山輕軌皆可買菜 新北希望市集無所不在

為滿足新北市廣大市民農產消費需求，農業局辦理「 新北希望市集」計畫，現在已有19處市集據點，不論是登山健行， 還是搭輕軌捷運，都能隨手買到新北優質農特產， 提供市民多元便利的選擇！

新北市是全國人口數最多的行政區，消費潛力非常高， 同時特色農產品也非常多元，品質極為優良，市府秉持「先創通路、 再開農路」精神推動市集計畫，讓農友能在新北各地推廣自產優質農 產，避免中間剝削， 在這些年與在地農友、各區農會及台灣農民組合協會共同合作下， 逐步建立「新北希望市集」品牌。

近年也透過「主題式拓點」及「異業結盟」，讓市集跳脫原有框架， 營造「新鮮農產、智慧友善、多元活力」等新品牌定位， 像是淡水及碧潭的希望市集，定期與咖啡爽及斜槓職人團隊合作，引 進咖啡、文創及輕食等元素，透過異業結盟擴大辦理市集行銷， 提升農友收益，另外也與交通部觀光局北海岸及觀音山風景管理處合 作，共同輔導觀音山硬漢嶺農夫市集， 結合北觀處活動共同行銷市集品牌。除了實體市集外， 農業局也與淡水區農會合作，於淡海輕軌紅樹林站設置無現金多元支 付智慧型販賣機，販售小農有機蔬菜及各式農特產， 打造了新型態市集營運模式。

農業局長李玟表示，秉持「先創通路、再開農路」精神， 積極協助在地小農拓展農產銷售通路，將原有假日農夫市集整合為新 北希望市集，除協助經營場域改善，更辦理市集特色營造，現有19 處市集各有特色，有鄰近觀光老街的淡水、鶯歌及石碇市集， 也有適合情侶約會的碧潭、雙溪市集， 要登山健行也有觀音山硬漢嶺及深坑炮仔崙市集提供選擇，另外， 還有位處石碇國道休息站的快捷市集、三井OUTLET的百貨市集 及青農市集，每個市集各有特色，在新北各地登板上場， 準備發光發熱！希望各位市民好朋友能夠多多前往我們的特色市集， 以實際行動支持新北在地小農，讓我們全民一同逛市集， 振興經濟不缺席！

另外，8月8號父親節在淡水希望市集將與咖啡爽及斜槓職人再次合 作舉辦「淡水咖啡節」，由新北小農、咖啡師及手作職人組成50攤 展售市集，現場有手沖咖啡及咖啡知識體驗課程、DIY馬賽克拼貼 花瓶教學，同時為了響應父親節並振興經濟，只要帶爸爸前往市集消 費（不限金額）或是使用200元面額即送1杯市價約120- 150元現沖手沖咖啡(或精品咖啡耳掛包)，使用500元面額振 興券消費更加贈1包彩田米餅，可以說是買越多、送越多哦！ 千萬不要錯過！