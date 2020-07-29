國發會MyData平台正式啟用 台北富邦銀行搶得先機為首波上線銀行

國家發展委員會建置的「數位服務個人化(MyData)平台」 正式啟用，台北富邦銀行搶得先機為首波上線銀行！即日起， 北富銀新客戶線上申辦信用卡，選擇以自然人憑證及讀卡機認證者， 可透過同意使用MyData平台資料作為申請信用卡之用， 省去上傳身分證、準備財力證明文件等繁複程序，且MyData平 台與各政府機關最新資料同步，有助加快徵審與核卡速度， 客戶可更快拿到卡片，讓數位金融服務體驗更快意、美好！

國發會MyData平台開放給全民使用， 民眾只要經身分驗證及同意後， 平台即提供多元化個人資料下載與線上介接服務， 讓原本存在政府機關的個人資料，可回歸給民眾合理使用。此外，M yData平台的身分驗證方式採自然人憑證(讀卡機+插卡驗證) 、TWFido(行動版自然人憑證，首次使用需搭配讀卡機+插卡 驗證)，用以保障每位使用者的個資安全與隱私保護， 提供客戶便捷安全無縫之申辦服務。

北富銀表示，FinTech推進數位金融服務邁向嶄新樣貌， 今年開放銀行(Open Banking)的發展概念更趨成熟，北富銀繼1月運用API串 接技術，與信保基金合推「送保即時通」 大幅縮短中小企業融資審核時間，助燃中小企業營運動能後， 再與國發會MyData平台介接，合力促進資料整合、自主運用， 初期以信用卡申辦業務為主，將再擴及線上申辦信貸與房貸服務， 藉由線上服務整合串接、文件徵提e化， 優化客戶的數位金融服務體驗，展望未來， 北富銀將致力於推動開放銀行，並以最嚴密的資訊安全網保護個資， 讓服務管道可多元化，共同實現開放銀行的數據共享、 社會共好的願景。