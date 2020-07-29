印度擬禁第二波中國App 阿里巴巴、騰訊遊戲「吃雞」皆在審查名單中

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）印度中央政府6月29日以「損及印度國家安全及公共秩序」為由，將59個中國APP封鎖下架，包括在3分之1業務都在印度的國際版抖音（TikTok）、社交媒體微博、抖音及美圖（Meitu）等。如今傳出印方正考慮第二波下架行動，包括騰訊旗下遊戲、阿里巴巴相關應用程式等，皆在275個中國App審核名單之中。

《Indiatoday》報導，印度在封鎖下架59個中國APP後，又追加禁止了47種中國App。有消息人士指出，這47種App大部分是第一波遭禁止的59款APP的副本，包括TikTok Light及Helo Lite等。

消息人士表示，印度政府目前正在審查一份275項中國App清單，包括阿里巴巴相旗下應用程式「全球速賣通（Aliexpress）」、被稱為「吃雞」的騰訊遊戲「絕地求生（PubG）」、中國美顏相機「Ulike」等，將詳細檢查這些應用程式是否有任何損及印度國家安全及侵犯公眾隱私的行為。

印度是「絕地求生PubG」海外最大市場，下載次數約佔該應用全球總下載量的24%，預估約有1.75億次下載。

中印2國6月份在北方邊界拉達克加萬谷發生「肉搏戰」，造成至少20名印度軍人死亡，中方則死傷不明，這也是2國數十年來最嚴重的流血衝突。

邊境衝突後，印度國內掀起一股「反中」風潮。印度中央政府除了禁止國內電信商採購中國供應商，例如華為提供的通訊設備外，印度民間商會「印度貿易商團體全印度貿易商聯合會」（CAIT）公佈中國貨品替代清單，協助印度民眾停止使用「中國製造」商品。

中央政府此舉也遭到抖音（TikTok）印度總部嚴重抗議。代表尼希爾（NiKhil Gandhi）表示，為了融入印度市場，他們支援14種印度當地語言，絕不會、也從來不曾將用戶資訊提供給中國。