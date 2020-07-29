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美國「5G乾淨網路」名單　台灣五電信業者全入列

今年4月美國國務院宣布，將開始要求所有進入和離開美國外交機構的5G網路流量都是「清潔路徑」（clean path），簡單地說，就是一個沒有任何中國因素的5G網路通道。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/29 17:52
圖/美國國務院

圖/美國國務院

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）美國國務院日前公布「5G乾淨網路」清單，中華電信與遠傳率先入列。最新公布的更新名單，已增加台灣大、亞太電信、台灣之星，也就是台灣5家電信業者全都入列。

美國國務院委託美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）評估電信設備供應，公布全球5G乾淨網路名單，目的在確保其關鍵電信網路、雲端、數據分析、行動應用、物聯網、5G技術未使用到「不受信任」的設備供應商，以免受惡意攻擊者侵害，或受到中國共產黨等專制政府不公正且違法的控制。

「5G乾淨網路」(5G Clean Networks) 背後由多個國家與企業所建立，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在今年(2020年) 4月宣布，美國國務院將開始要求所有進入和離開美國外交機構的5G網路流量都需要一條「清潔路徑」（clean path），簡單來說，就是一個沒有任何中國因素的5G網路通道。

中央社報導，被列入名單的還包括法國的Orange、印度的Jio、澳洲的Telstra、韓國的SK和KT、日本的NTT和英國的O2都拒絕使用華為；加拿大三大電信公司Rogers、Bell、Telus 也都已決定與愛立信、諾基亞、三星等非中國企業合作。
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