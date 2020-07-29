台灣文化部前司長朱瑞皓涉書展弊案索賄　被爆包養酒店公關遭台北地檢署起訴

台北地方檢察署檢察官29日以貪污治罪條例起訴文化部前司長朱瑞皓(圖/中央社) 台北地方檢察署檢察官29日以貪污治罪條例起訴文化部前司長朱瑞皓(圖/中央社)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)文化部前司長朱瑞皓涉嫌收受新台幣78萬賄賂與不正利益，台北地檢署今(29)天依收賄等罪嫌起訴朱男等4人。

綜合媒體報導，國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓在擔任文化部人文及出版司副司長及司長期間，家庭失和、投資失利流連酒店並包養酒店女公關，入不敷出積欠債務導致生活壓力沉重，遂而涉嫌利用展覽補助款機會以權謀私，將台北市出版商業同業公會理事等人視為「提款機」收賄。

北檢今(29)日起訴四人，分別為朱瑞皓、台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、前副理事長周均亮以及高姓會計人員。

中央社報導，盧欽政、周均亮不僅涉嫌行賄朱瑞皓，還涉嫌與高姓會計人員以不實憑證，向文化部詐欺165萬餘元補助款，涉嫌詐欺罪。檢察官以盧、周兩人主動利誘高官同流合污，犯後態度不佳，實非文化界表率，各求刑6年、4年。

朱瑞皓擔任文化部人文及出版司副司長時，陸續收受盧、周現金、機票、住宿等賄賂與不正利益共78萬餘元。

朱協助盧周先後取得「104年出版界雜誌案」、「105年出版界雜誌補助案」、「105年東京書展案」、「106年泰國書展案」、「106年美國書展案」、「106年春港書展案」、「106年首爾書展案」、「107年泰國書展案」、「107年越南書展案」、「107年美國書展案」共2279萬餘元採購案。

中時報導，朱另受招待赴泰國及越南、首爾、北京、美國機票及現金共78萬2885元，護航盧、周2人取得特定補助款165萬9400元，台北地檢署今依違反貪汙治罪條例起訴朱瑞皓4人。

檢察官認為，朱瑞皓另涉嫌在傳統藝術中心副主任任內收受回扣180萬元，先前已遭另案起訴，顯見朱男犯罪情節重大，惡性非輕，但朱男偵查中自白有助釐清事實，若審判中仍持續協助審理，建請法院處以適當之刑。

文化部新聞稿指出，文化部在107年4月接獲檢舉，指涉案朱男與受補助機構人員出國並接受招待，文化部前部長鄭麗君在第一時間指示政風處啟動行政調查，後續並主動移請法務部廉政署調查，鄭麗君也在107年7月1日將朱男調離原職。

文化部新任部長李永得於今(2020)年5月20日到任， 即聽取政風處簡報， 除指示文化部相關單位全力配合法務部廉政署進行偵辦外， 並依公務員懲戒法將朱移送懲處。

李永得指示政風處研擬「文化部及所屬機關（構）清廉守則」計23點， 以強化內部管理防弊機制，杜絕違法情事發生， 並嚴格要求同仁需遵守紀律，以追求廉正及透明為目標， 對有涉貪情事，秉持「主動發掘、明快處置、配合偵辦、對外說明」 之原則辦理。