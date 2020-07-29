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Garmin驚傳遭駭勒索　系統停擺陸續恢復中

消息人士指出，兇手可能是俄國的駭客集團Evil Corp，據傳遭勒索1千萬美元

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/29 16:35
台灣知名穿戴式裝置與GPS品牌Garmin（圖/路透社）

台灣知名穿戴式裝置與GPS品牌Garmin（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣知名穿戴式裝置與GPS品牌Garmin於23日疑似遭駭，其網路商城與相關的應用程式不但無法正常運作，許多使用者的個人資料與運動數據也無端消失，根據《iThome》的報導，台灣工廠的生產線甚至因此停工兩天。

在這次的遭駭風波中，Garmin的官網、商城、客服中心和相關應用程式如Garmin Connect、flyGarmin、Garmin Express、Launcher等網路服務全部中斷，而最令使用者擔心的，不只是生理數據與運動紀錄的遺失，也包含所在位置、路線規劃與付款資訊的外洩。

科技媒體《TechCrunch》表示，Garmin很可能遭到俄國的駭客集團Evil Corp勒索，他們透過名為WastedLocker的軟體感染電腦並封鎖系統，受害公司必須繳交巨額贖金才能恢復正常，更有消息人士對該媒體透露，在此次的風波中，Garmin被勒索高達1千萬美元。

對此，Garmin官方於27日作出回應，證實系統確實遭到勒索軟體(ransomware)攻擊，不過他們也強調，駭客並未取得任何客戶隱私，產品的功能也不會被影響，並表示將會在幾天內陸續恢復正常，希望使用者耐心等候。
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駭客

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