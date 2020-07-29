「台灣民主先生」李登輝　四年前神預言「不改革等著被中國改變現狀」

總統蔡英文（左）2018年曾赴前總統李登輝（右）家中拜會，李登輝精神很好，閒話家常許久。 （取自蔡總統臉書） 總統蔡英文（左）2018年曾赴前總統李登輝（右）家中拜會，李登輝精神很好，閒話家常許久。 （取自蔡總統臉書）

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）前總統李登輝今年2月間因喝牛奶嗆到引發肺炎住進北榮治療，28日網路謠傳他病逝消息，北榮院方今 (29) 日澄清，李登輝身體狀況雖不理想，卻不到外界傳聞程度，仍在醫院治療中，同日上午，蔡英文總統、賴清德副總統與行政院長蘇貞昌也分別赴北榮探視這位「台灣民主先生」，關心病況並為李前總統健康祈福。

知情人士29日告訴《放言》，李登輝的身體各項指數不算平穩，目前是加重用藥，不過，跟他講話還有一點回應，意識清楚，但也坦言「李總統年紀大了，大家都有心理準備」。

今年初慶祝98歲生日的前總統李登輝，1923年日治時期台北三芝出生，擁有一日本名字「岩里政男」，日治時間赴京都帝國大學農學部攻讀學士學位，戰後於台灣大學農經系就讀，畢業後更赴美國深造，分別於愛荷華州立大學及康乃爾大學取得農經碩博士學位。畢業後返台任教，獲聘台大教授，之後獲推薦以農經專家身份在蔣經國身邊任幕僚，李登輝在蔣的鼓勵下加入國民黨後，隔年就以政務委員入閣，成為當時中華民國最年輕的閣員。

深獲蔣經國賞識的李登輝，1978年更獲派為台北市長、1981年台灣省政府主席、1984年任副總統。1988年蔣經國逝世後，李登輝以副總統身份繼任總統，1996年成為中華民國歷史上首位公民直選的國家元首，不斷推動民主改革及修憲。

對於憲改及國家認同議題，李登輝高瞻遠矚、思想前進。李登輝2016年在一場公開演講中直言，現在的憲法是中國法統框架的憲法，台灣不屬於中國，台灣的中華民國與中華人民共和國都是個別的存在，而「九二共識」是謊言，不應被拿來約束台灣的發展。李登輝思想前進，他當時就呼籲新時代的台灣人應該透過釐清歷史的真相，超越過去的恩怨，追求國家正常化，制定符合現狀的憲法，才是未來的重點。

李登輝早已看出中國的野心，四年前當八成國人希望與中國的關係「維持現狀」時，李登輝就像先知一般、語重心長地說，台灣民主制度的存亡，是大家要共同努力的責任，追求一個正常化的民主國家，擺脫「一個中國」、「中國法統」框架約束，已經實質獨立的台灣，要繼續以「台灣」之名而存在，「現在不做改革，就會被中國改變現狀」。

2015年，李登輝說，他「可以再為台灣做事貢獻的時間大概只剩下5年」，他會將最後人生奉獻給台灣續推民主改革。

2016年時任台北市長的柯文哲就說，李登輝讓台灣走上一條無法回頭的民主之路，年輕人的「天然獨」就是其效應，留下深遠政治影響。

數十年來台灣一直遭中共在國際上打壓，過去國際社會也傾向兩岸維持現狀不要宣布獨立，李登輝在這樣的國際現實及結構下早已找到出路，支持建立「台灣主體意識」，抵抗中共以民族主義及經濟利益洗腦台灣人，為未來的政府下了藥方。今年大選後，年輕一代對台灣的國家認同高於以往，趁此機會制定符合現狀的憲法與持續改革將是蔡政府的使命及工作。