美國、澳洲部長諮商會議　重申台灣在印太地區重要角色

（左起）澳洲國防部長雷諾、外交部長佩恩與美國國務卿龐培歐、國防部長艾斯培（照片翻攝自佩恩推特） （左起）澳洲國防部長雷諾、外交部長佩恩與美國國務卿龐培歐、國防部長艾斯培（照片翻攝自佩恩推特）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國與澳洲昨（27）日在華盛頓召開部長級諮商會議，並在會後發表聯合聲明，當中提到美澳兩國再次確認台灣在印太區域扮演的重要角色，且將支持台灣參與國際組織。

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）與國防部長雷諾（Linda Reynolds）近日訪問美國，並在昨日與美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、國防部長艾斯培（Mark Esper）召開部長級諮商會議（AUSMIN），雙方並在隨後發表聯合聲明。

根據聯合聲明，美澳雙方重申台灣在印太區域扮演重要角色，並表達與台灣維繫強健非官方關係的意願；美澳雙方另強調，近期事件更強化兩國支持台灣的決心，也認為台灣與中國間的分歧應透過和平方式解決，並尊重兩岸人民的意願，不應訴諸威脅、恫嚇或武力等方式。

此外，美國與澳洲皆支持台灣參與國際組織，即便是以「國家」作為會員資格的國際組織，美澳也支持台灣以觀察員或訪客的身分參與，而在國際援助方面，美澳兩國也承諾與台灣強化協調，特別是在協助太平洋島國的發展。

對此，外交部發言人歐江安今（29）日表示，外交部感謝美、澳政府公開表達對台灣的支持，台灣位處東亞與西太平洋的重要樞紐，我國將在既有良好基礎上持續與美、澳及理念相近國家攜手合作，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。

歐江安指出，台灣將繼續善盡國際社會成員的責任，堅定捍衛民主制度及以規則為基礎的國際秩序。