台灣劍湖山「北海小英雄」刺激水樂園電影主題房　交通部旅遊專案19歲以下免費玩

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)親子卡通電影 「北海小英雄」公益首映會邀請信義育幼院、家扶中心等上百位小朋友優先觀賞，該電影與劍湖山「小威の海盜村」 水樂園虛實整合創新模式，並推出主題房吸引親子於暑假共遊。

2020年暑假卡通電影 「北海小英雄」7月29日在劍湖山渡假大飯店舉辦公益首映會， 信義育幼院、家扶中心等上百位小朋友優先觀賞！ 縣長張麗善與縣府文觀處長陳璧君親臨公益首映及記者會現場， 與小朋友互動熱烈。另外，「北海小英雄」電影與「小威の海盜村」 水樂園虛實整合創新模式，也吸引許多青睞。



劍湖山世界(圖/劍湖山)

「北海小英雄」是許多人兒時的美好回憶， 主人翁小威小小年紀，卻擁有超越成年人的膽量與機智， 破解許多海上危難，是親子互動共學的熱門卡通， 富含教育娛樂效果，將於2020年7月31日全台放映。 劍湖山世界則是擁有亞洲第一個《北海小英雄》的樂園，其中「 小威の海盜村」水樂園是具有全國唯一的世界級水上設施如尖叫無底 洞、大碗公、龍捲風等。

劍湖山渡假大飯店擁有國內唯一『小威親子主題房』， 分別為「快樂出航」與「寶藏庫」二個主題， 以維京碼頭作為冒險的起點，廊道空間就是一幅超大尺寸藏寶圖， 當開啟房門的一霎那，將感受到跨越另一個時空的錯覺；「 快樂出航」主題房，以維京海盜的生活環境作為設計主軸， 營造出小威熱愛冒險、勇敢前進的精神；「寶藏庫」主題房， 則將維京人的冒險天性巧妙的融合在房間設計中， 眼前巨大的寶藏箱，彷佛將全世界的財寶都放到眼前， 滿足您體驗刺激、尋找寶藏的樂趣。



劍湖山世界「 小威の海盜村」(圖/劍湖山)



劍湖山世界『小威親子主題房』(圖/劍湖山)

「北海小英雄」電影與「小威の海盜村」 水樂園虛實整合創新模式，提供觀眾及遊客全新的體驗，將成為今夏 電影產業與遊樂產業的流行話題。搭配今年暑假交通部觀光局「 致青春安心旅遊專案」，未滿19歲免費暢玩樂園，來到劍湖山世界 「小威の海盜村」水樂園，可FUN鬆一夏。陪伴未滿19歲入園者 ，也可以享有陪同價只要500元 (原價899元) 的優惠， 振興三倍券也可以適用，再加送價值1630元購物折價券。

快跟著「北海小英雄」主角人物小威、琪琪、維京老大及眾海盜們， 一起進行一場華麗的海上冒險旅程吧！趁著夏天「小威の海盜村」水 樂園FUN水， 劍湖山渡假大飯店首度推出北海小英雄小威親子主題房住宿優惠， 兩人成行一泊三食加暢遊水陸雙樂園，每房降至6888元， 且可再適用安心旅遊補助1000元。 現在入住還有機會獲得北海小英雄電影票，數量有限，送完為止。

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