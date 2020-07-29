感謝印尼移工付出 央廣首辦台灣印尼語聽友會歡聚臺慶

中央廣播電臺28日召開首次線上印尼語視訊聽友見面會，近百位來自印尼當地、在臺工作的移工線上歡聚，央廣董事長路平、總臺長張正及印尼語主持群一同與會，現場準備16吋大蛋糕，臺、印兩地聽眾也齊唱印尼語版的生日快樂歌，慶祝央廣的92歲Selamat ulang tahun(印尼語的生日快樂)!

央廣印尼語視訊聽友見面會上，董事長路平先用印尼語向聽眾問候，讓印尼聽友好開心。路平表示，本來4月要到印尼萬隆舉辦聽友會，但受疫情的影響，變成視訊見面會，也具有劃時代意義。

路平董事長致詞時表示，央廣已成立92年，以印尼語對東南亞國家廣播也有60多年了，而從1992年起，很多印尼朋友幫助臺灣進步，讓臺灣的家人得到更好的照顧，在各方面對臺灣的貢獻都非常大。

未來央廣會持續與世界各地的聽友「溝通」，讓印尼朋友、在臺灣的移工、新住民，甚或是臺灣朋友們都能互相認識交流。

收聽央廣節目達45年的印尼比娜大學(BINUS University)教授Herbert Sunu Budiharjo特別在活動聽友會上，向印尼聽眾細數央廣各種特色，並大力讚賞央廣主持人和聽眾間的交流密切。而從印尼到臺灣工作14年的Nila Ineman則在宜蘭上線參加聽友會，她說，這樣的互動能連結臺灣與印尼兩地人的心，很有意義，希望以後能多辦相關活動。（新聞轉載自新住民全球新聞網）