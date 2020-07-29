探訪印尼書院與華人學校 台灣新二代海外培力與親人喜相逢

媽媽來自印尼的潘信典，在老師的鼓勵下參與了移民署「新住民及其子女海外培力計畫」，他與許久未回家的媽媽及老師一同參訪了印尼的書院及華人學校，並反思臺灣的教育。印尼是信典的第二個家，也是媽媽的故鄉，但信典卻從來沒有機會到印尼去探訪過家人，這一次計畫便是要回去印尼、拜訪家人，還要深入了解印尼的文化！

這不僅是信典第一次回印尼，更是信典第一次出國，雖然旅途漫長卻澆熄不了信典興奮的心情，抵達印尼後第一個見到的是舅舅，舅舅熱情的迎接信典及媽媽回家，並用福建話與信典溝通，信典心中的緊張感一下就消失了。

一路上媽媽跟舅舅開心的聊天，雖然信典一句話都聽不懂，但能從他們的表情中看出久別重逢的喜悅。

信典和黃恒滿老師參訪印尼文殊學校，與當地的學生進行交流，學校的範圍不大，卻包含了從國小到高中的學生，資源雖然不像臺灣的學校那麼豐富，但學生對於學習都充滿了熱情。

信典的媽媽還向當地的學生介紹臺灣，並鼓勵大家未來到臺灣求學。這一趟尋親探訪之旅讓信典感受到家人的溫暖及團結一心，就算是沒見過面的親戚都會熱情的迎接信典，讓信典覺得非常感動。

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移民署「109年新住民及其子女海外培力計畫」紀實影片

109年新住民及其子女海外培力計畫 紀實影片 長版

109年新住民及其子女海外培力計畫 紀實影片 短版

109年新住民及其子女海外培力計畫 簡報式影片 長版

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（新聞轉載自新住民全球新聞網）