7/29台灣武漢肺炎+0　學者喊普篩　陳時中：14天檢疫已可有效防堵

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（29）日表示，在連續多日新增多起武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入個案後，我國今日無新增病例。而針對近期學者提出入境旅客應全面普篩之事宜，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於記者會上強調，我國現行實施的14天的檢疫措施已可有效防堵。

近期部分學者認為應針對所有入境台灣的旅客進行普篩之事宜，陳時中說明，普篩或許可以發現無症狀者，但目前自國外入境者都需進行14天居家檢疫措施，無症狀者檢疫期滿後仍要再自主健康管理7天，已可有效防堵。

至於國外發生無症狀者導致社區疫情蔓延，係因無落實14天的檢疫措施，或並未針對確診個案接觸者採取14天居家隔離措施等，與台灣現況不同。



指揮中心進一步指出，國內通報個案一旦確診後，不論是否有群聚，衛生單位皆會主動找出符合流行病學條件接觸者(含疑似無症狀或症狀前期感染者)，並含括納入COVID-19分生檢驗，該防疫作為符合世界多數先進國家之檢測策略，並非僅是被動採檢。

此外，近期許多研究結果均有共同結論，距離發病日達10天後，或無症狀者距第一次採檢陽性10天後，幾乎已無傳染力，我國自今年3月19日起，啟動入境旅客全面居家檢疫，對於入境者全面居家檢疫14天後，即使有極少數症狀前期個案或無症狀者個案未被發現，其傳染力已大幅降低或幾乎已無傳染力，造成社區傳播的風險極低。

指揮中心表示，近來全球疫情近1週增加11%，單日新增病例數屢創新高，其中仍以美國及中南美洲疫情最為嚴峻，南亞疫情快速上升，歐洲及西太平洋多國疫情亦有回升的趨勢，因此短期內不會放寬邊境管制。

截至7月29日，我國累計467例武漢肺炎 (COVID-19)確定病例，分別為376例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、441人解除隔離、19人住院隔離中。