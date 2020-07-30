〈時評〉修憲戰 民進黨應拿掉憲法一中

（資料照）2017年總統蔡英文在民進黨全代會上宣布啟動憲改。 （資料照）2017年總統蔡英文在民進黨全代會上宣布啟動憲改。 (來源 中央社)

民進黨的修憲平台即將啟動，並邀請專家學者座談，拉開修憲序幕。 但民進黨政府即使不願意制憲，至少在這一次修憲過程中， 將憲法一中的結構大幅翻修，並且刪除統一的字眼， 才能讓台灣邁向正常化國家。

挾817萬票的民意，以及在野黨有意廢除考試院和監察院的氛圍， 立法院在下個會期開始後，將正式成立修憲委員會， 直接觸及到修憲議題。因此，民進黨積極準備， 府院黨及立法院黨團將於八月成立修憲平台。

但是，2015年時，民進黨曾經組成「修憲協調會報」， 由當時的黨主席蔡英文、 民進黨團總召柯建銘和憲改小組召集人林錫耀討論憲改，並提出「 擴大公民參政」、「人權條款入憲」及「廢除考監兩院， 落實三權分立」的三大主張；2017年， 蔡英文總統在民進黨全代會上，更宣布啟動憲改， 要打造更完善運作的民主憲政體系。

但到底要不要涉及國號、領土及主權的變更， 一直是統獨爭論的焦點，也是朝野攻防的目標。只不過， 蔡總統上任以來，就不太去觸及到這些話題，而是以「維持現狀」 一筆帶過。

不可諱言，蔡總統提出的「維持現狀」深獲美國信賴， 讓台美關係近年來出現正面發展，相對之下，陳水扁擔任總統時， 因為提出制憲公投，被美國視為麻煩製造者， 慘遭美國惡言相向和修理，所以， 這陣子獨派大老辜寬敏等人要推動制憲公投， 民進黨政府始終低調以對，因為民進黨害怕激怒美國， 蔡總統也擔心背離民進黨溫和中間路線，恐受到人民以選票懲罰。

制憲公投確實比較容易挑動「美中台」的敏感神經， 但修憲就不一樣了， 假若修定一部依據台澎金馬現實政治經濟社會的憲法， 只要無涉及領土及主權、國號的變更， 等於在維持現狀的架構下進行，美國未必會跳腳， 何況美中關係緊繃，這很可能是台灣這次修憲的最好契機。

依據目前憲法內容，只有一個中國，中華民國擁有中國主權， 領土依固有疆域及於全中國，但是目前統治範圍只及於台澎金馬自由 地區，不包括大陸，這也被視為一中的架構。此外， 憲法增修條文前言，也明訂「為因應國家統一前之需要」而修憲， 等同有著「一中前提」。

因此，就算民進黨無意制憲，面對這一次即將來臨的修憲過程中， 應該將一中架構、一中前提予以修改， 而不是讓台灣繼續在這個框架下，失去台灣的主體性， 這樣民進黨才能成為一個負責任的政黨，而不再是一再自我設限， 遇到相關議題就退縮。