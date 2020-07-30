〈時評〉修憲戰 民進黨應拿掉憲法一中

（資料照）2017年總統蔡英文在民進黨全代會上宣布啟動憲改。
（資料照）2017年總統蔡英文在民進黨全代會上宣布啟動憲改。
(來源 中央社)
民進黨的修憲平台即將啟動，並邀請專家學者座談，拉開修憲序幕。但民進黨政府即使不願意制憲，至少在這一次修憲過程中，將憲法一中的結構大幅翻修，並且刪除統一的字眼，才能讓台灣邁向正常化國家。
挾817萬票的民意，以及在野黨有意廢除考試院和監察院的氛圍，立法院在下個會期開始後，將正式成立修憲委員會，直接觸及到修憲議題。因此，民進黨積極準備，府院黨及立法院黨團將於八月成立修憲平台。
但是，2015年時，民進黨曾經組成「修憲協調會報」，由當時的黨主席蔡英文、民進黨團總召柯建銘和憲改小組召集人林錫耀討論憲改，並提出「擴大公民參政」、「人權條款入憲」及「廢除考監兩院，落實三權分立」的三大主張；2017年，蔡英文總統在民進黨全代會上，更宣布啟動憲改，要打造更完善運作的民主憲政體系。
但到底要不要涉及國號、領土及主權的變更，一直是統獨爭論的焦點，也是朝野攻防的目標。只不過，蔡總統上任以來，就不太去觸及到這些話題，而是以「維持現狀」一筆帶過。
不可諱言，蔡總統提出的「維持現狀」深獲美國信賴，讓台美關係近年來出現正面發展，相對之下，陳水扁擔任總統時，因為提出制憲公投，被美國視為麻煩製造者，慘遭美國惡言相向和修理，所以，這陣子獨派大老辜寬敏等人要推動制憲公投，民進黨政府始終低調以對，因為民進黨害怕激怒美國，蔡總統也擔心背離民進黨溫和中間路線，恐受到人民以選票懲罰。
制憲公投確實比較容易挑動「美中台」的敏感神經，但修憲就不一樣了，假若修定一部依據台澎金馬現實政治經濟社會的憲法，只要無涉及領土及主權、國號的變更，等於在維持現狀的架構下進行，美國未必會跳腳，何況美中關係緊繃，這很可能是台灣這次修憲的最好契機。
依據目前憲法內容，只有一個中國，中華民國擁有中國主權，領土依固有疆域及於全中國，但是目前統治範圍只及於台澎金馬自由地區，不包括大陸，這也被視為一中的架構。此外，憲法增修條文前言，也明訂「為因應國家統一前之需要」而修憲，等同有著「一中前提」。
因此，就算民進黨無意制憲，面對這一次即將來臨的修憲過程中，應該將一中架構、一中前提予以修改，而不是讓台灣繼續在這個框架下，失去台灣的主體性，這樣民進黨才能成為一個負責任的政黨，而不再是一再自我設限，遇到相關議題就退縮。