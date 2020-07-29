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與中國歧見　紐西蘭總理重申支持台灣參與WHO

紐西蘭總理阿爾登表示，台灣參與WHO及港版《國安法》等議題，對紐西蘭人民相當重要

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/29 14:36
紐西蘭總理阿爾登（照片來源：美聯社提供）

紐西蘭總理阿爾登（照片來源：美聯社提供）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）上週在一場關於紐中經貿關係的演講中，提及紐西蘭支持台灣參與世界衛生組織，並表示這對紐西蘭人民相當重要。

阿爾登上週出席中國商務峰會（China Business Summit），並對與會的400位紐西蘭重要商界人士演講。她指出，儘管紐西蘭與中國的關係不錯，她也看好雙方未來前景，但兩國之間在某些議題上仍持有歧見。

阿爾登接著表示，政府代表紐西蘭人民，對於與人民利益有直接相關且顯著影響的議題必須表達立場，近期各項議題的發展，包括北京推動香港版《國安法》、新疆維吾爾等少數民族的處境﹐以及台灣參與世衛組織（World Health Organization）等，對紐西蘭人民來說都非常重要。

紐西蘭也在本週宣布停止執行與香港的引渡協議，這是繼澳洲、加拿大及英國後，再有外國政府針對港版《國安法》做出因應措施。

外交部發言人歐江安今（29）日則回應，外交部對阿爾登重申支持台灣參與世衛組織表達誠摯謝意，我國至為珍視紐西蘭政府及人民的友誼，台灣與紐西蘭共享民主、自由、人權的普世價值；未來台灣將持續推動雙邊經貿、醫療，以及文化等領域交流，以進一步深化與紐西蘭的全面友好夥伴關係。

歐江安指出，面對新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，台紐兩國均抗疫有成，相信透過強化台灣與紐西蘭的合作，能夠為國際醫療衛生及全球防疫做出更多貢獻；另外根據外交部，今年上半年台紐雙邊貿易也持續成長。
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