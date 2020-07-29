美國民眾收到中國「不明種子」事件頻傳 中共外交部甩鍋：郵件面單是偽造

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）近期許多美國民眾收到來自中國的不明種子包裹，引發恐慌。美國農業部發出警示，呼籲民眾不要種植來路不明的種子。

台灣也有民眾爆料自己收到來自中國的包裹，打開赫然發現是一包植物培養土，來自中國寄件人及地址皆不認識。中國外交部則甩鍋表示，「這些來自中國郵包內容皆屬偽造」，呼籲美國郵政將這批「假郵件退回中國調查」。

近期美國至少27州農業部發出聲明，有很多民眾收到標有簡體中文，來自中國的不明包裹，但不管內容標示什麼，打開後都是不明的種子，讓民眾相當恐慌。

農業部呼籲收到這類包裹的民眾，不要隨便種植，「種子內可能有植物病原體或害蟲潛伏其中」。

這類由中國寄出的怪異包裹事件頻傳，中國外交部發言人汪文斌在今日的記者例會上說，植物種子屬於萬國郵聯禁限寄規定範圍，中國郵政嚴格執行萬國郵聯禁限規定，嚴禁收寄種子類物品。近期美國郵政發現一批郵件，其中有植物種子包裹。

汪文斌說，經與中國郵政確認，這批郵件上的中國郵政面單屬於「偽造」，其面單佈局、信息項等存在許多錯誤。中國郵政已商美國郵政將這批「假郵件」退回中國，以便中方開展調查。

此外，台灣也有網友在臉書表示，今年7月，她在公司收到來自中國上海青浦寄來的包裹，上面標示著植物培養土，她覺得很奇怪，但直覺這不能隨便丟棄。在聯絡農委會後，將該包裹寄到松山機場的檢疫站。

防檢局表示，該培養土包裹經檢疫發現含有土壤，已立即予以銷燬，以防範國外有害生物隨傳入我國，避免影響農業生產安全。

防檢局指出，因土壤可能附帶線蟲、病原菌或害蟲等植物有害生物，若不慎傳入台灣，恐感染植物造成損害，因此「植物防疫檢疫法」第15條規定，土壤及附帶土壤之物品屬於禁止輸入檢疫物，多國也都將土壤列為禁止輸入物品。