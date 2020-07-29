今年七夕　選美福最浪漫　浪漫饗宴搭配卓越五星住宿　26折起超值優惠

專屬兩人的七夕情人節即將到來(8月25日)，台北美福大飯店於8月1日起打造專屬情人月，推出「甜蜜微醺」情人住房優惠，以及GMT義大利餐廳的「心屬義你」情人套餐。優雅入住甫榮獲觀光局頒發比五星更優質的卓越五星頂級客房，品嚐來自義大利佛羅倫斯的主廚Massimo Picci所設計的義式情人餐。義籍主廚依循傳統的托斯卡尼餐點風格，巧妙地運用食材的原始風味，藉此體現最地道的義大利美饌，特別規劃櫻桃木燻龍蝦、焗烤生蠔佐馬德拉酒及豬頰肉、艾普羅煙燻旗魚等料理，於簡約高雅的GMT義大利餐廳幽靜享用共度浪漫情人節，8月18日前預訂可享雙人價5,200元+10%(原價5,600元+10%)。

想要規劃一趟雙人輕旅行，8月1日至31日推出的「甜蜜微醺」情人住房，提供價值16,170元的行政客房乙晚，GMT義大利餐廳「心屬義你」情人套餐及佐餐紅酒，以及法國克萊喜水蜜桃氣泡酒乙瓶，悠閒享受戶外泳池及三溫暖設施，讓感情更加濃情密意，七夕甜蜜價每房7,999元(原價2萬3,340元，34折)。此外，位於一樓的Moment café & bakery於8月25日前推出三款七夕限定甜點，每款280元起，台北美福用浪漫細心呵護甜蜜的你，詳情請洽02-7722-3399 轉訂房或活動餐廳。

在浪漫的節日裡少不了規劃一頓優雅、甜蜜的情人餐，台北美福GMT義大利餐廳自8月10日至31日推出「心屬義你」雙人套餐，讓整個八月充滿甜甜的浪漫氛圍，由來自義大利的主廚Massimo Picci為情侶們細心規劃精緻套餐，帶有海中鮮味的「艾普羅/自家煙燻旗魚」，選用在地旗魚製成的煙燻旗魚，燻香鮮美，佐餐搭配滿滿氣泡的橙紅色義大利國民飲料─艾普羅香甜酒，微苦的酒香引領出燻魚香氣，緊接著為海味鮮香的「焗烤生蠔/馬德拉酒/豬頰肉」，來自南非清澈水質的勞力士活生蠔，肉質豐盈味鮮甜，「馬鈴薯濃湯/大蝦/新鮮松露」香氣濃郁，鮮嫩大蝦散發自然甜味，黑松露的矜貴點綴讓味蕾躍然而出。

還有與雞油菌、松茸、松露並稱世界四大名菌的牛肝菌入菜的「牛肝蕈菇餃/鼠尾草」，手工揉製的義大利麵餃皮包裹香氣飽滿的義大利Urbani牛肝菌，以及帕達諾乾酪，風味清香獨特。套餐主菜則提供海陸雙鮮供二選一，鮮美海味為帶有煙燻木香的「櫻桃木香燻龍蝦」，鮮美龍蝦輕縷上淡雅燻木香氣，憾動味覺與嗅覺。另一道為油花交織如畫，鮮嫩馥郁的「A5日本和牛/櫻桃牛骨髓醬汁」，餐後以精緻的「情人節特製甜點」完美味蕾。

想為另一伴規劃甜蜜輕旅，台北美福於8月1日至31日推出「甜蜜微醺」情人住房，雙人優惠價7,999元起，可享受米其林推薦頂級客房，有原價16,170元的行政客房，或原價21,945元的菁英客房，亦或是擁有28坪，原價35,805元的尊爵套房。入住提供GMT義大利餐廳價值6,160 元的「心屬義你」雙人套餐，另加贈兩杯精選紅酒(價值660元)，客房內提供法國克萊喜水蜜桃氣泡酒乙瓶(價值450元)，清澈純淨的香檳與甜蜜的水蜜桃果香引人微醺，入住期間還可至靜謐的戶外恆溫游泳池徜徉浪漫氛圍，享受舒適的三溫暖設施，感受美國席夢思床墊、義大利進口Rivolta Carmignani 系列寢具及法國Hermès沐浴備品等頂級客房配備的溫柔呵護，翌日再悠閒品嚐飯店早餐。

除了情人套餐及微醺住房，Moment café & bakery自8月1日至25日推出三款主題甜點，廣受甜品饕客青睞的美福點心房，以情人節代表性甜點─巧克力推出精緻蛋糕。有義大利頂級巧克力品牌─艾美黛(AMEDEI)製成的「瑰麗」巧克力蛋糕，內餡夾有清雅酒香的酒漬櫻桃，口感香醇濃郁，誘人味蕾。選用百年淬鍊歷史的法國Weiss巧克力製成的「晴空戀曲」柚香莓果乳酪，微酸帶甜的柚子泥與莓果粒，飄散著大溪地香草的清新香氣。另一款同樣選用法國Weiss巧克力搭配清新果泥，製成口感滑順清香的「戀夏」熱帶水果慕斯。精緻優雅每款280元起。