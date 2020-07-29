香港媒體內幕消息：因應疫情　港府料將「立法會」選舉延期一年

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港無線電視台（TVB）今天(29日) 報導，因應疫情，港府決定把原定於9月6日舉行的立法會選舉，延期一年。

星島日報也報導，行政長官林鄭月娥決定引用緊急法，延後立法會選舉一年。至於因此而造成的立法會真空期，政府建議由現任立法會議員多做一年，「變相」延長本屆立法會一年。

報導表示，由於這涉及憲制安排，港府需要提請中國全國人民代表大會常委會作出決定，以鞏固法理基礎。

台灣中央社表示，無線電視台和星島日報過往在報導政府內幕消息方面，頗具權威性。

香港立法會選舉原定於9月6日舉行，並自7月初起接受提名，近日結束。

7月初起，香港爆發新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，疫情較之前更為嚴峻，最近一週每天都新增超過百宗病例，社會上開始有人建議推遲議會選舉，以免人群密集投票時傳播病毒。

就黨派陣營而言，泛民主派對政府推遲選舉的立場不是很明確，只有個別人士指出，推遲選舉可能會產生政治風險；親政府的建制派則支持延期，立法會前主席曾鈺成上週就公開呼籲政府當機立斷，推遲選舉一年。

網上傳出，除了疫情外，建制派支持推遲選舉的另一個原因，是因為疫情之下，陣營的許多支持者還在中國，未能回港投票。

據說，因疫情被困中國的港人為數不少，外界相信他們大都是建制派的支持者，一旦疫情持續，而他們未能回港，恐怕會影響建制派選情。