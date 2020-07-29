推廣新住民烘焙職訓班 台灣移民署嘉義縣服務站提供現場報名

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為了推廣新住民投入培力專業技術，提升就業職能，與嘉義縣褓姆職業工會合作，共同推廣「創意西點手作烘焙訓練班-新住民專班」，即日起至109年8月24日止，於移民署嘉義縣服務站服務台受理新住民現場報名，褓姆工會每日上午8至12點派遣就業服務人員前往該站提供新住民職訓專班推廣服務。

移民署嘉義縣服務站表示，該烘焙訓練班新住民專班，由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署委託褓姆工會辦理，預計招滿30名新住民學員後正式開班，通過甄試入班培訓的新住民學員，符合補助資格對象者，每人每月將可獲得1萬4,280元的生活津貼。

嘉義縣褓姆職業工會表示，本次新住民烘焙職訓專班以輔導新住民考取烘焙丙級職業證照為目的，預定9月4日開課，11月26日結訓，於嘉義縣太保市過溝里褓姆工會烘焙教室辦理，由專業講師指導新住民麵包、蛋糕、精緻午茶西點、翻糖創意造型等各項烘焙技巧，並針對烘焙食品丙級試題實地操作，讓學員能順利通過證照檢定，為將來投入烘焙工作培植基礎專業技能。

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，政府開辦的新住民職訓專班，對於新住民投入就業相當有助益，且機會難得。移民署也積極投入新住民各項培力工作，希望能加速新住民在臺生活適應，本次藉由服務站與褓姆工會合力來推廣，讓政府照顧新住民的作為能夠發揮良好效果。