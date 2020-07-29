台灣彩券分析：「億元中獎人 男女不一樣」～男性面相大方 女性秀氣

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台彩首度公布女性億元中獎人特徵，統計從2014年第4屆公益彩券發行至今年6月，共有35位女性中獎人誕生，外表大多小眼睛、小嘴巴、小耳朵，生肖以屬猴最多。

台灣彩券公司今天舉辦「億元中獎人 男女不一樣」記者會。台彩統計，從2014年至今年6月，因公益彩券中獎而成為億元富翁的得主，男性有116位，占比77%，女性有35位，占比23%。

台彩公司總經理蔡國基指出，分析男、女中獎人特徵明顯不同，舉例來說，男性中獎人長相大方，逾半數為大眼睛、大嘴巴，近5成有大耳朵，女性中獎人則長相秀氣、面容小巧，6成以上都是小眼睛，8成為小嘴巴，另有近4成為小耳朵。

生肖部分，男性中獎人排名前兩名為屬馬跟屬蛇，女性則以屬猴最多，其次為屬龍和屬狗。星座方面，男性以摩羯最多、天秤其次，女性中獎人則是以雙魚及牡羊並列冠軍。

蔡國基表示，從職業別來看，億元中獎人不分男女皆以上班族（包含軍公教）最多，男性中獎人有4成，女性則有約34%，第2名就不太一樣，男性為自營業者，女性則是家庭主婦。

在購買習慣方面，男性中獎人較有拚大獎的「毅力」，「期期買」比重達40.5%，其次為1星期1次，占比14.7%；女性中獎人則較隨性，31.4%是「想到才會買」，其次為每期都會買，占比28.6%。

記者會現場也邀請星座時尚專家蘇飛雅，分享下半年最旺星座及開運技巧，點名巨蟹、處女、摩羯、雙魚及處女座今年下半年偏財運最好。

蘇飛雅建議，火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）可穿著紅色系來開運，土象（摩羯座、金牛座、處女座）星座為藍色系，風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）是白及綠色系，水象（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）可多穿黃色系。