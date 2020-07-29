〈時評〉威脅全球的「魔鬼與幫兇」可以不打擊嗎?

這個世界從來沒有這麼不一樣，沒有任何過去的時代可以比擬。難以置信的是台灣在這個大浪潮的衝擊下，被推向世界大變動的前緣，我們好似坐在探險船的第一排，每個場景都是迎面而來，而且方方面面都涉及台灣。

Taiwan這個字，與未來世界完全連線，在討論超越大瘟疫(Beyond the Pandemic)的全球規劃時，台灣名字到處可見，在討論最熱門的資通訊技術5G時，台灣也在第一排，新的奈米技術發展，台灣是最前線，論及國際醫療服務(International medical services)，台灣是最有經驗而且實踐最力的國家，更不必說疫苗與檢驗也的新製程，台灣隨時可以上線。對世界有益的事項，幾乎每一樣都與台灣有關。

對世界有損的事，大概台灣都沒有參加，比如說發展核武或是致命武器(如武漢病毒?)，還有毒品製造，人口販運或新奴隸黑市交易等。這使台灣在過去幾個月聲名遠播，未來會有更多的倡議自由人權的國際社會向台灣移動，這是很自然的趨勢。有一個邪惡的中共，就會越來越突顯台灣存在的全球意義。這是新的全球化(New Globalization)，拒絕邪惡(中共)，擁抱善良(台灣)。

最大動作是美國國會正在審議「台灣防衛法」(Taiwan Defense Act)與「防止台灣被入侵法案」(Taiwan Invasion Prevention Act)都是非常可能在近期內通過，而且會得到總統川普馬上簽署的積極立法。這兩個法案將「台灣關係法」的防衛理論變成實際，而且授權總統可以依狀況直接派兵鎮守台灣海峽，至於派兵的情況由總統及其軍事領導決定。而且有動用核武力的可能性，也就是這是終極性的戰爭防禦( ultimate war prevention)。

美國領導層在過去不久，曾表示他們正在重建新威懾理論(New Deterrence Theory)。 威懾是一種戰略，意在嚇阻敵對國家採取尚未成形的行動，並阻卻這種對手不可進行其他周圍國家不期望的手段。一般而言，威懾的主要武器依據是核武。美國如果通過這麼積極的法案，等於是將台灣視為「美國的領土」來捍衛，因為這樣的國會授權與軍事行動強度，都只有在美國領土被入侵時，才有的規格。

很多人在不同的場合都在議論這個不尋常的發展，最近不是只有川普總統與彭斯副總統的講話，國務卿Pompeo的演講有這種氣氛，連聯邦調查局局長Wray與司法部長威廉巴爾716的演講都是強硬立場。其他人的演講可以當做是政治宣言，但司法部長的長篇大論，則是句句都是根據司法實務所見到的証據，更加的有力的証實，中共的邪惡正在破壞美國的民主制度，所以最近美國抨擊中共的一句話是，如果我們不改變中共，中共就會來改變美國。最簡單的說法是，如果我們不打擊魔鬼，魔鬼就會消滅我們。

司法部長威廉爾的演說中，最有驚世意涵是，他說：「中共試圖控制歐亞非與太平洋的關鍵貿易通道，例如，在大約三分之一的世界海上貿易必經之路南中國海，中共對整個水道提出了大範圍歷史根據可疑的聲索，蔑視國際法庭的裁決，並強修人工島而且私設軍事基地威脅鄰國的船艦與漁民」。這樣威脅全球的魔鬼可以不打擊嗎?

美國在本土進行「打擊魔鬼」的工程，全不手軟，原因是「今天不做，明天連後悔的機會都沒有」。每件事都是箭在弦上，一觸即發。這是暖身動作，實際操兵，清剿間諜窩，中共駐休士頓總領館，是開始進行「新威懾理論」的熱身行動。相信美國在這次境內「一清專案」一定收穫遠超過預期，未來舊金山與其他的中共領事館大概都要準備關門，時間問題而己。這不是只為了香港國安法的設立所進行的外交報復，而是美國進入新的「全球反共時代」的先聲號角。

台灣是世界面對魔鬼的最前線，我們沒有選擇，不可能與魔鬼妥協。不論是那一個政黨，都不能成為「魔鬼的幫兇」。民進黨做為執政者，應該在這個「全球反共時代」拿出跨黨派的國家方案，從人權與人道主義的立場說清楚台灣所有政黨的立場。而掃除中共在台灣的爪牙，更是執政黨不可推卸責任。任何「綏靖政策」都是中共統戰的大外宣，各打五十大板的不選邊者也是中共的幫閒者，而企業界人士更要小心了，他們應該遠離中國了，否則也應接受調查，即使台灣政府沒有能力調查，美國也會代為出手，不能容忍這種享受自由民主人權的紅利，卻向中共輸誠的下賤行為，特別是高科技業者，在全球清除華為5G可疑技術的過程，有如照妖鏡，美國不會讓台灣成為中共技術偷竊的可鑽漏洞。如果連臉書、谷歌、亞馬遜、與蘋果四大巨頭都逃不過美國國會的質疑聽証會，台灣的企業怎麼能夠倖免？