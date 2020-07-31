〈時評〉誰能將華航／護照正名台灣？

為了進出歐美等國海關時，避免護照上大辣辣的REPUBLIC OF CHINA字樣給自己帶來被誤解、被刁難的困擾；為了避免總統出國訪問時，搭乘的華航專機機身斗大的CHINA AIRLINES被誤會總統乃來自中國（然後又衍生出台灣是中國一部分的要命聯結）；還有類如以華航飛機載運台灣捐贈歐美等國的武漢肺炎防疫口罩時，避免愛心淪為替中國作嫁，華航與護照正名為TAIWAN，已然許多國人殷切期盼的心願！

遺憾的是，若是問：截至目前為止，台灣唯二兩個執政過的政黨，誰能給華航、護照正名台灣？答案是：可能一個也沒有！

中國國民黨不用說了：連自己黨名上面的中國兩字都不想拿掉了，還華航、護照正名台灣？明明到中國朝拜時，連「中華民國」四個字提都不敢提，回到它曾殖民的台灣時，可是絕對不容許台灣人摘下「中華民國（REPUBLIC OF CHINA）」的枷鎖的！會刻意左一聲台灣、右一聲台灣，那是選舉期間才會頻繁出現的催眠語言！或許，先讓中國國民黨泡沫化，華航機身上的CHINA AIRLINES、護照上的REPUBLIC OF CHINA（中華民國），才會跟著泡沫化吧？

很有魄力，也很積極的民進黨呢？

且看：各界期期以為不可的一例一休，它可是管不了那許多，既有魄力又積極地說上路就上路！結果，勞方、資方、消費者三輸，外加執政的民進黨在2018的九合一選舉慘遭選民下重手教訓！

2018年11月24日的全國公投中，反同公投案是通過的，挺同公投案是不通過的；半年未到，「同婚專法」已於2019年5月17日在立法院順利過關。在國會過半的民進黨，是有魄力又積極的！

有雜音、有爭議、有異見的參審制，在換上炫惑眾人耳目的「國民法官法」新衣後，立法院拼命在三天內由一讀到三讀（估計讓目前廿萬刑案中，每年由國民法官參審其中的五百多至六百件），這麼高效率，誰能否認，國會過半的民進黨是有魄力又積極的？

只是，這麼有魄力又積極、國會也過半的民進黨，喊華航、護照正名也不止三、兩天了，一拖再拖不說，在7月22日64人出席、全數贊成通過的「華航、護照正名」公決案，用的是好聽的「正名」，實則華航與護照上的CHINA圖騰仍然打算聞風不動，只是阿Q地強化華航的TAIWAN或台灣意象設計、提升護照之「台灣」、「TAIWAN」辨識度！

只有差不多先生和差不多小姐，才會把拐彎抹角、遮東掩西的「加強識別度」或「意象設計」，跟一清二楚的「正名」劃上等號吧？

（作者為新竹教育大學退休副教授)