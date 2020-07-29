台灣失聯移工數量龐大成地下市場 越南偷渡客前仆後繼

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）全球武漢肺炎疫情延燒，各國對於邊境管制趨於嚴謹，近年來越、中、台跨國人蛇集團發展出新偷渡路線，從中越邊界偷渡至廣東汕頭市後偷渡來台，結合在台的越南同鄉體系，形成台灣治安一大隱憂。

《自由時報》報導，海巡署今年連續抓獲多起越南籍偷渡客事件。7月6日，海巡署在屏東縣林邊溪外海「瑞○成2號」漁船載運7女23男共30名越南籍偷渡犯企圖偷渡入境。

7月6日海巡署一舉緝獲30名偷渡犯（圖/ 海巡署提供）

3月21日在屏東小琉球西南方10.6浬外海，查獲本國籍「全O號」漁船載運31名越南籍偷渡犯及本國籍犯嫌2人，並將31名越南籍偷渡客分別安置在中港安置室（15人）及大甲的五甲東廳舍（16人）。

其中3月23日，安置在中港安置室的偷渡客中，有6人趁夜破壞鋁窗逃脫，爾後遭抓獲。

報導中分析，今年2起大規模越南客偷渡案，61名成員皆是曾合法來台，之後多因失聯而遭移民署遣返，之後無法透過合法管道來台。

此外，有鑒於國內失聯移工人數高達2萬多人，形成一股不容小覷的人口黑數，私底下拉幫結派，從事非法活動，成為國內治安隱憂。

海巡署表示，越南籍偷渡客大多在北越的諒山市集合，透過陸路經過中、越邊境來到廣東的汕頭市搭乘船隻來台。由於在台龐大的越南勞工市場，這些偷渡客一旦成功入境，可以馬上投入地下撈金業，部分越南籍人士甚至可以升級成為人蛇集團一份子，暗中協助母國人士偷渡事宜，也讓越南籍偷渡客前仆後繼。