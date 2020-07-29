日本武漢肺炎新增981人確診　東京已連續20天逾百例確診

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）日本全國各地28日新增981人確診感染武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病），追平23日創下的歷來單日最多人確診紀錄，除了東京已連續20天逾100例外，大阪、愛知、岐阜、京都和沖繩確診數也均創新高，疫情正在向各地擴散。

日本放送協會（NHK）報導，28日當天千葉縣有2人、鹿兒島縣有1人病故，加上鑽石公主號郵輪13人病故，合計1015人不治。

報導指出，愛知縣新增110人確診，單日確診首度破100例等，全國各地28日新增981人確診，包括機場檢疫確診在內，境內累計確診3萬2245例，加上鑽石公主號郵輪確診712例，總計3萬2957例。

疫情最嚴重的東京都28日新增266人確診，是都內事隔2天單日確診再度超過200例，同時也是連續20天逾100例，累計確診增至1萬1611例。

東京都指出，266人當中，20多歲和30多歲合計168人，占整體約63%，40多歲和50多歲合計65人，占整體約24%。此外，266人中相當於45%的119人，曾與先前確診者有過密切接觸，剩餘約55%的147人目前感染源不明。

東京都負責防疫官員表示，相較於7月上旬，最近感染源不明者攀升至6成左右，令人感到憂心。

日本共同社報導，大阪府決定要求府民在8月1日至20日期間避免5人以上聚餐。愛知縣知事大村秀章表態稱「第二波疫情的高峰已經到來」，呼籲縣民避免不必要、非緊急的外出行程。