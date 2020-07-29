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【最新】總統蔡英文、副總統賴清德上午探視李登輝　台灣北榮澄清網傳謠言

■總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌，今(29日) 上午均前往探視李登輝。隨後李登輝妻子曾文惠也抵達北榮探視。■李登輝辦公室主任王燕軍，與台聯黨今天均澄清，李登輝逝世是假消息。■昨天(28日) 網傳李登輝病逝消息，北榮院方今天(29日) 澄清，李登輝身體狀況雖不理想，卻不到外界傳聞程度。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/29 15:40
網路昨傳出前總統李登輝病逝消息，北榮院方29日澄清，李登輝仍在醫院治療中。（中央社檔案照片）

網路昨傳出前總統李登輝病逝消息，北榮院方29日澄清，李登輝仍在醫院治療中。（中央社檔案照片）

更新時間: 2020-07-29 15:43

首次發稿: 2020-07-29 09:56

前總統李登輝（右）住院將近半年，傳出病情惡化，李登輝夫人曾文惠（左）29日中午11時許抵達北榮探視。（中央社檔案照片）

大批媒體29日前往台北榮總關注前總統李登輝的健康狀況。中央社

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 副總統賴清德原訂今天（29日）上午出席今周刊「台灣大未來十年新變局國際高峰會」，不過臨時取消行程，預定上午10時赴台北榮民總醫院探視前總統李登輝。

根據多家電子媒體最新報導，蔡英文總統、賴清德副總統與行政院長蘇貞昌今上午9時30分左右抵達榮總探視李登輝，並於10時10分左右離開。

隨後李登輝妻子曾文惠上午11時在看護與隨扈陪同下，從翠山莊外出，約在11時30分抵達北榮探視。李登輝辦公室主任王燕軍受訪時證實此事，他表示，家屬只要有空，全天都會陪同。

前總統李登輝今年(2020年) 2月間因喝牛奶嗆到住進北榮治療，一住就是半年，昨(28日) 網路傳出他病逝消息。中央社引述北榮院方今天澄清，李登輝身體狀況雖不理想，卻不到外界傳聞程度，仍在醫院治療中，有狀況會向社會大眾說明。李登輝辦公室主任王燕軍今天也澄清，網路上關於李登輝去世的傳言，是假消息。

前總統李登輝今年2月8日晚間在家中由護理師量測血壓、血糖後，喝牛奶補充營養，卻因喝太快嗆到咳不停，緊急送往北榮發現肺部浸潤，必須留院觀察。

李登輝住院期間適逢武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，為避免感染，醫療團隊也建議不要會客，2月底北榮院方更對全院下病情封口令，也讓病情惡化等各種傳言甚囂塵上。

昨網路上再次傳出李登輝病情惡化、拔管病逝消息，大批媒體昨天午後駐守在北榮外，即便台聯黨（台灣團結聯盟）今天凌晨已透過臉書發文澄清，強調李登輝逝世是假消息，目前還在醫院治療，大批媒體仍未離去。

李登輝辦公室主任王燕軍2月16日受訪時表示，李登輝飲食、休息一切正常，沒有發燒，且所有指數均正常，但因高齡98歲加上有心臟病史，醫療團隊持續控制用藥。

院內知情人士透露，李登輝高齡98歲，狀況長久以來就不穩定，隨時可能有變動，近期確實稍微惡化成「不穩定中的不穩定」，已緊急靠藥物稍微控制住，但李登輝年事已高，醫療團隊能多次將他的病情穩定下來，已經盡了最大努力。

李登輝小檔案 (資料來源: 中央社）

→民國12年1月15日出生

→學歷：

  • 美國康乃爾大學農業經濟學博士
  • 美國愛荷華州立大學農業經濟學碩士
  • 國立台灣大學農業經濟學系學士
  • 日本京都帝國大學農學部農林經濟學科肄業
  • 台北高等學校

→經歷

  • 財團法人李登輝基金會董事長
  • 財團法人群策會董事長
  • 中華民國第8-9任總統
  • 中國國民黨第2任黨主席、繼任第7任總統、第7任副總統
  • 台灣省第11任政府主席
  • 台北第4屆市長
  • 行政院政務委員兼農復會顧問
  • 中國農村復興聯合委員會農村經濟組組長
  • 農復會技正兼國立台灣大學教授
  • 台灣省合作金庫研究員
  • 台灣省政府農林廳技士及經濟分析股股長、兼任國立台灣大學農經系講師
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