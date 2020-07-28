美國多州不明種子疑來自中國 台灣人也收到土壤包裹

來自中國的不明土壤包裹（圖／臉書用戶林文雯） 來自中國的不明土壤包裹（圖／臉書用戶林文雯）

美國有多州民眾收到中國不明種子，國內也有人收到來自中國的土壤包裹而送交檢驗。農委會防檢局今天說，土壤是禁止輸入的物品，可能含有害生物，收到境外土壤包裹應主動送驗。

外電報導指出，最近美國維吉尼亞州和猶他州部分民眾收到奇怪郵件，內有不明種子，疑似是來自中國，有官員懷疑，這些種子可能出自侵入性的植物。

除了美國，台灣也有民眾在臉書上貼文指出，她在7月收到了奇怪的包裹，由於是管理員代收不需收費，包裹顯示內容物是植物培養土，寄件地為中國上海青浦、寄件者並非自己認識的人，種種情況都讓她感到相關奇怪、危機意識劇增。

為了妥善處理這個不明包裹，這名民眾致電貨運行、防詐騙專線，但都得不到相關回應，後來在家人強烈建議「不可以漠視」的情況下打電話至農委會，並在防檢局引導下將包裹寄送至台北松山檢疫站。

將包裹送至防檢局後，這名民眾也看到了美國有許多民眾收到不明種子包裹的新聞，她呼籲，如果收到不明包裹應該送到防檢局、千萬不要隨便丟棄在垃圾桶。此貼文一出，也吸引超過5000人次網友按讚及分享，稱讚事主的危機處理能力相當好。

農委會動植物防疫檢疫局植物檢疫組長陳子偉今天告訴中央社記者，此包裹今天已經寄到松山檢疫站，初步研判內容物是混合土壤，可能是用來栽培植物，目前正在做病蟲害檢查，之後會進行銷毀。

陳子偉指出，依照植物防疫檢疫法規定，土壤是禁止輸入的物品，因為裡面藏有很多肉眼看不見的有害生物及病蟲害，若不慎傳入台灣，可能會讓線蟲、真菌或是蟲在土壤中產卵，進而導致農作物或植物染病甚至死亡，因此多國都將土壤列為禁止輸入的物品。

他呼籲，如果民眾遇到類似狀況，都可以來電防檢局，防檢局會根據不同地區、引導民眾寄送至最近的檢疫站，收到後就會確定內容物為何並進行後續的程序。

陳子偉也說，民眾收到不明包裹內含土壤或是檢疫物其實並不常見，這是今年第1起，過往都是1年1件或2件，主因貨運抵台時，海關都會進行檢查，若是可疑檢疫物就會攔截並送防檢局進行檢疫，符合檢疫規定的才可以輸入，如果不符合就會依規定銷毀或退運。