日韓緊張再起 南韓植物園疑現「日相安倍向慰安婦下跪」雕像

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）南韓一間植物園近來出現了疑似影射日相安倍晉三向慰安婦少女下跪的銅像，引發軒然大波，由於慰安婦議題始終是兩國難以消解的歷史性創傷，此一事件也再度讓雙邊關係面臨考驗。

美聯社報導，意外成為焦點的「韓國植物園」（Korea Botanical Garden），位於江原道平昌郡郊區。園中新添的一對雕像，分別為一名慰安婦少女，與正對著她跪地謝罪的男子。

植物園負責人金昌烈（Kim Chang-ryeol）表示，雕像並非特別指涉安倍晉三，但外界認為影射意味濃厚。安倍自2012年上任後，對日本過往的軍國主義行徑便多持捍衛立場，也多次要求南韓移除駐首爾日本使館前的類似性奴隸雕像，無怪乎觀者會將這銅像身分與安倍多所聯想。

日本內閣官房長官菅義偉今（28）日在東京一場記者會上，就此事嚴詞批評，表示若銅像報導為真，將是「不可原諒」的外交失儀，「勢將對日韓關係造成重大衝擊。」

事實上，不只日人譁然，南韓民眾也不認同此等作法，部分人士認為，雕像太低俗、也太具有挑釁意涵。金昌烈則予以反駁，表示他只是藉此衷心企盼兩國能解決這歷史爭議，無意引發政治論戰。

關於慰安婦歧議，2015年安倍與時任南韓總統的朴槿惠已達成賠償與道歉協議，由日方設立10億日圓基金以資相關賠償事宜。然而民間不乏批評聲浪，指其誠意不足、想藉此讓受害者噤聲，總統文在寅上任後，指協議充滿瑕疵，實已單方面作廢。

雙邊關係於去年降至冰點，在南韓最高法院判決日本若干企業須就二戰強徵南韓勞工一事作出賠償後，日本以貿易戰作為反擊，對出口至南韓的高科技材料設下限令，意在重創南韓半導體產業。